墜樓前最後身影！張文「持雙刀」上頂樓 警趕到卻不見人

27歲張文昨（19日）犯下重大兇案，最終逃至誠品南西頂樓墜樓身亡，如今他上到頂樓前的最後身影也隨之曝光，警方表示，員警追上頂樓後，發現他將全身裝備都脫去，且人已經墜樓了。

張文墜樓前最後身影。（圖／翻攝畫面）

張文昨天晚間6時37分現身誠品南西店，持刀攻擊1名蕭姓騎士，之後便進入店內，持續揮刀追砍民眾，導致1人死亡、5人受傷，中山交通分隊林姓員警在進行交通疏導勤務，見滋擾後便和保全進行追緝。

從監視器畫面可見，張文當時手裡拿著兩把長刀，接著沿著非顧客通道直接上到南西店頂樓，將鐵門底下的插銷拉起便將門給推開，最後就消失在鏡頭之中。

根據警方的說法，當時員警抵達頂樓時，只看到張文身上的裝備全脫下放在地上，包含雨衣、戰術背心、防毒面具、汽油瓶、刀械等物品，但卻沒看到人，從頂樓往樓下一看才發現，他已經跳樓了。

員警上到頂樓。（圖／翻攝畫面）

