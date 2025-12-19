墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

社會中心／林昀萱報導

有粉專發現，張文從北車到誠品恐攻時，身上多了手腕跟小腿的護套，「實在令人費解！」（圖／翻攝畫面）

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）9傷，並無發現共犯。不過因張文在北車扔煙霧彈時全副武裝、在中山站墜樓時身上卻沒有裝備，掀起陰謀論，不少人質疑兩者並非同一人。對此，警方也做出說明。

檢警調查，張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。今年1月他才到台北租屋、開始籌劃恐怖攻擊，曾在租屋處研究如何製造汽油彈，並在案發前多次縱火，藉此轉移警消注意力後，直奔捷運犯案。張文在抵達捷運中山站後於大馬路上丟煙霧彈，並朝著騎士、路人揮舞刀械行凶，之後闖入誠品南西店畏罪墜樓身亡，釀4死9傷慘劇。

廣告 廣告

這起事件引起熱議，臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」曬出恐攻嫌犯張文，分別在北車、中山站誠品外犯案的對比照，並寫道「嫌犯在恐攻的同時，從北車到誠品，多了手腕跟小腿的護套，實在令人費解！」發文引起許多網友討論：「墜樓急救畫面又沒護手跟護腿」、「我看怎麼感覺是左邊瘦，右邊壯」、「跑回公園路租屋處換裝」、「應該是同一人，監視器就可以知道了，至於他身上裝備會不同應該是後來才穿上的！背心是放刀的，後來推車就沒推了，應該是裝備都上身了」、「感覺倆個人！ 身材不一樣！警方一定要查清楚」。

針對網上掀起「犯案與墜樓者不同」的陰謀論，警方在調閱監視器、訪查目擊民眾確認為犯嫌1人犯案，台北車站及南西誠品前犯案者為同一人。張文跑到南西誠品內遭追捕，於頂樓棄置刀械及戰術背心等裝備後才墜樓。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

北捷恐攻釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

教課尺度超失控 戴更基遭學員控訴「逼演動物交配動作」

學霸變刺青+9妹！她自曝「16歲被持刀性侵」全場靜默 網心疼：一秒泛淚

