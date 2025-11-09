即時中心／温芸萱報導

俄羅斯北高加索地區7日發生墜機事件，一架Ka-226直升機在達吉斯坦共和國裏海沿岸墜毀，造成5人死亡。該直升機因不明原因重落地，尾翼斷裂後駕駛嘗試拉升仍失控，最終墜入村莊民宅。機上5人包括駕駛及俄國國防公司「KEMZ」4名員工，全數罹難。畫面顯示，直升機短暫升空後旋轉墜毀，機身也瞬間燒起來，俄方已派出專家調查原因。

俄羅斯北高加索地區7日傳出墜機意外，一架Ka-226直升機在達吉斯坦共和國境內失事，導致5人喪生。根據《自由時報》報導，該架直升機當時執行任務時因不明原因，在裏海沿岸急速下降，重重撞擊地面後尾翼折斷，駕駛雖嘗試拉升高度，仍無法恢復平衡，最終墜毀。

快新聞／墜機畫面曝光！俄Ka-226直升機墜毀 5人全罹難

直升機在裏海沿岸急速下降，重重撞擊地面後尾翼折斷。（圖／翻攝自X平台）

事故發生後，相關畫面在社群平台上廣為流傳。影片中可見，直升機先重落地再短暫升空，隨後在低空盤旋失控，最後墜入沿岸村莊的房屋，機身瞬間起火，場面相當驚悚。

據悉，機上共5人，包含駕駛及俄羅斯國防企業「KEMZ」的4名員工，全數罹難。該公司專門製造航空設備，罹難者中不乏高層人員。俄國航空安全委員會已著手調查事故成因。





