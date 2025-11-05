墜毀瞬間畫面曝！UPS貨機「炸成大火球」增至9死、11傷 波音公司發聲

國際中心／施郁韻報導

美國聯合包裹服務公司（UPS）一架大型貨機墜毀，炸成火球。（圖／翻攝自X平台）

據美聯社報導，美國聯合包裹服務公司（UPS）一架大型貨機，於當地時間4日傍晚在肯塔基州路易維爾（Louisville）起飛時墜毀，並炸成火球，機上3人全罹難，目前傷亡人數增至9死、11傷，還有2人失蹤。

美國聯邦航空總署發聲明表示，這起事故發生於11月4日下午5時15分，從肯塔基州路易維爾國際機場起飛後墜毀，該班機原定飛往夏威夷火奴魯魯國際機場。

消防局長歐尼爾指出，已派出數百名消防人員，火勢撲滅後，接下來的任務就是逐一搜索，找尋罹難者，「發生如此大規模的事故，火勢蔓延面積又非常廣時，我們必須動員數百名人員包圍火場、控制火勢，並逐步將其撲滅。」

廣告 廣告

市長格林伯格在社群平台發文指出：「現場有多人受傷，火勢仍在燃燒。該地區有多條道路封閉，請避開事故現場。」警方立即對機場周邊8公里半徑區域發布「就地避難」指令。

對此，波音公司發聲明，得知UPS貨機事故消息，正全力配合美國國家運輸安全委員會（NTSB）進行調查，將提供必要技術支援。初步調查顯示，失事恐與起飛階段的機械故障有關，確切原因仍待釐清。

更多三立新聞網報導

人妻爽中樂透頭獎 2710萬霸氣全匯給老公：繼續上班

富尪智商140+我顏值爆表！36歲網紅媽13年狂生7胎：不多生就太浪費

渣男飛行員偷吃！女懷孕驚覺淪小三 氣炸「49頁PPT揭他劈10多女」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」斬斷空巴機尾 傻眼影像曝光網瘋傳

