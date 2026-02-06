墜落命危替身演員是金馬影帝好友！ 他痛斥：劇組負起責任

莫子儀嚴正發聲。（圖／翻攝自莫子儀 MO Tzu-yi Morning 臉書）

民視八點檔《豆腐媽媽》近日傳出嚴重工安意外，一名37歲替身演員蘇德揚在拍攝高台墜落動作戲時，意外從高處落地，頭部重摔地面，當場重傷送醫，一度命危，緊急入住加護病房治療，所幸目前已轉入普通病房，但後續仍須面對漫長復健。事件曝光後，引發外界高度關注，對拍攝現場安全措施與責任歸屬議論不斷，對此，金馬影帝莫子儀於6日罕見在社群平台公開發聲，

莫子儀轉發台北市電影戲劇業職業工會的聲明，表態力挺工會立場，要求電視台與劇組正視問題、負起責任，在臉書寫下：「德揚是我的好友，也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」

同時嚴正呼籲相關單位必須誠懇面對、檢討改過，並進一步指出，希望這起事件能成為警鐘，「支持工會聲明，也希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過。希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」，也被外界解讀為影視圈重量級演員對工安議題的罕見強硬表態。

貼文曝光後，許多網友湧入留言：「祝福他恢復健康，並得到公平的對待，希望各行各業都能改正工作中的僥倖心態和大小眼」、「任何工作的安全配套措施都很重要」、「希望早日康復 不要再發生這種事」、「謝謝你站出來！」、「希望德揚快點完全好起來」。

製作單位萬星傳播聲明。（萬星傳播提供）

