墜10米深溪床畫面曝！自小客撞斷護欄「倒頭栽」 駕駛浸泡急流救出命危

一輛自小客今日上午在貢寮區和美街墜落溪床，整輛車翻覆浸泡在急流中。（翻攝畫面）

新北市貢寮區今（23日）上午傳出交通事故，一輛自小客車行經和美街竟撞斷護欄，翻落10公尺深的溪床，整輛車「倒頭栽」，警消報到場處理，將駕駛張姓男子和他的哥哥救出，但駕駛已無意識，緊急被送醫急救。

這起交通事故發生在今日上午11時6分許，60歲的張姓男子駕駛自用小客車，載哥哥沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在新北市貢寮區和美街，不明原因撞斷路旁的護欄，直接重重墜落路旁溪床。

警消在急流中，動用工具破窗將張姓駕駛和乘客一一救出，但駕駛已無意識送醫。（翻攝畫面）

瑞芳分局警方和消防人員獲報緊急到場處理，發現溪床達10公尺深，自小客車整個翻覆浸泡在水裡，且水流相當湍急。警消緊急破壞車窗，11時46分在急流中將張姓兄弟一一救出，但張姓駕駛已沒有意識，目前送往澳底保健站急救，但駕駛的哥哥意識清楚，另送基隆部立醫院救治。

廣告 廣告

有關意外詳細發生原因，警消進一步調查釐清。

更多鏡週刊報導

全球首例醫學奇蹟！美男靠豬腎「威爾瑪」救命多撐271天 成功等到換腎重生

阿公遺囑2千萬房產全給姑姑、叔伯 長孫告贏討回「判決關鍵曝光」

別再留作紀念！消防專家示警「抽屜這物品」恐變炸彈 大掃除快斷捨離