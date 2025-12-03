增人力機具搶修進度超前 馬太鞍溪鋼便橋拚115年1月底前完工

▲陳彥伯政務次長工地現場親送肉粽、刈包、麵包及飲料宵夜慰勞現場搶修團隊工班人員。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】花蓮「台9線231k+952馬太鞍溪鋼便橋工程」前受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲及數次河水暴漲，造成水路劇烈改變，影響本工程位河床上之鋼立柱工作面施工（臨時水路改道之土石堤數度遭沖毀），在公路單位建立預警機制下，均能先行完成人員、機具安全撤離，仍影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天，在交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段協調施工廠商，積極增加人力、機具同步投入施工，目前施工進度已超前。

昨（2）日夜間交通部陳彥伯政務次長率公路局陳進發總工程司、東分局林文雄分局長至工地現場親送肉粽、刈包、麵包及飲料宵夜，慰勞現場搶修團隊工班人員，日夜積極施工，並感謝公路團隊於11月29日搶通便道，接續將於115年1月底完成鋼便橋施工。

馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7%（預定41%、實際48%），鋼便橋進度：

1.立柱72墩，已完成53.5墩。河床上僅餘位高灘地1.5墩未打設。

2.立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩。

3.鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨。

4.同步進行既有路面銜接段及路面工程。

陳彥伯政次除感謝第一線工程人員及施工廠商努力與付出，並期許公路人共同持續努力完成後續階段工作，以115年1月底前搶通鋼便橋為目標，用路安全得以再提升，讓恢復在地民眾正常生活的目標再往前邁進。（照片東區養護工程分局提供）