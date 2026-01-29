增修擴大預防性羈押 納入酒駕、妨害性影像、兒少性剝削、詐欺等

立法院司法及法制委員會今天（29日）初審通過刑事訴訟法第101條之1條文修正草案，擴大預防性羈押事由，納入刑法不能安全駕駛罪（酒駕）、殺幼童罪、妨害性影像罪，以及兒少性剝削、詐欺犯罪危害防制條例等罪。

立法院司法及法制委員會。（國會頻道YT）

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查民進黨立委陳培瑜、台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委吳宗憲所提，攸關擴大預防性羈押事由的刑事訴訟法第101條之1條文修正草案。

現行刑事訴訟法第101條之1條文明定，被告經法官訊問後，認為犯刑法強制性交罪、殺人罪、傷害罪等各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押的必要者，得羈押之。

廣告 廣告

陳培瑜等人所提修法版本指出，近年兒少性剝削影像重製、散布及持有案例不斷增加，為改善兒少性剝削問題持續惡化狀況，因此她提案修法，希望保障兒少福祉。

民眾黨團修法版本指出，鑑於近年來詐欺、兒少性影像及組織犯罪問題日益嚴峻，此等犯罪不僅有高度社會危害性，也有高度再犯的情形，自有納為預防性羈押原因的必要。

國民黨立委吳宗憲。（國會頻道YT）

吳宗憲等人修法版本則提到，鑑於近年集團式詐欺犯罪盛行，且妨害性隱私、兒少性剝削及組織犯罪等問題日益嚴峻，該等犯罪不僅具有高度危害性，也有高度再犯的可能，為保護潛在被害人，確保偵查順利，有納入預防性羈押適用範圍的必要。

委員會開會時，司法院贊同立委修法，並整合立委提案版本，提出建議修正條文，後經在場立委提出修正動議討論後通過，全案不須交由黨團協商。

初審通過條文明定，在預防性羈押事由中，增訂多款罪名，包括刑法不能安全駕駛罪、殺幼童罪、凌虐或妨害未成年人健康發育罪、妨害性影像罪、加重妨害性影像罪、供人觀覽性影像罪、製作不實性影像罪、第302條之1的妨害自由罪。

此外，初審通過條文也將兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項至第5項，以及第38條第1項、第3項、第4項之罪，與詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條之罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項前段之罪等罪，納為預防性羈押事由。（中央社）

立法院司法及法制委員會召委翁曉玲。（國會頻道YT）

延伸閱讀

陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境

陳菊請假逾400天後下台！ 網狠嗆：證明監察院毫無貢獻

陳菊中風復健需「三師齊下」 最新血管雷射治療成新曙光