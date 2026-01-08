增列「台獨頑固份子」名單 賴清德：證明中國公權力不及台灣
〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局今早舉行調查班第62期結業典禮，總統賴清德親臨現場，面對媒體詢問，如何看待國台辦昨新列的「台獨頑固份子」名單？他回應，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，也足以證明其公權力不及於台灣，對任何一位被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，也再度和全國人民承諾，「我一定好好守護國家」。
賴清德表示，日本石平參議員被中國制裁不能入境中國，日前他成功到台灣訪問，他用行動證明，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，也足以證明其公權力不及於台灣，更進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國的一部分。
賴清德進一步指出，希望中國領導人能清楚了解，對台灣進行針對性軍演，絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境施壓，更不可能達到統一台灣的目標，身為總統對任何一位被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管教育部長鄭英耀、內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡，以及其他官員或民意代表，都能站在自己的崗位奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。
賴清德說，身為三軍統帥，再度和全國人民承諾，「我一定好好守護國家」，維護全體國人身命財產安全，絕不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地，也希望這個關鍵時刻，不分朝野都應該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員對國家、人民，最起碼的責任義務。
