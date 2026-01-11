增加兩岸旅客服務量能！金門水頭港「小三通」客運中心下月試營運 一年可服務350萬人

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

金門是兩岸「小三通」的重鎮，交通部及金門縣府近年更斥資近40億，推動興建金門水頭港客運中心，預計今年二月就能試營運。交通部指出，該中心將在地傳統燕尾飛簷、軌條砦等元素融入建築設計，呈現獨特金門風格意象，並採分層管理方式分流入出境旅客，打造每小時雙向通關2800人次、年旅客服務容量達350萬人次的客運中心。

金門是兩岸「小三通」的重鎮，交通部及金門縣府近年更斥資近40億，推動興建金門水頭港客運中心，預計今年二月就能試營運。（圖／交通部）

交通部長陳世凱強調，水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設，設施啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能，他也指示航港局會同金門縣政府與航商、CIQS單位，做好營運啟用前相關準備作業及應變措施，確保正式啟用時，提供安全順暢及便捷的服務。

交通部說明，金門自90年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近40億元攜手金門縣政府共同推動金門水頭港客運中心興建工程；航港局接續說明，客運中心導入智慧建築、銀級綠建築及建築資訊模型(BIM)智慧工地系統，展現智慧化及永續化公共建設的成果，並於113年及114年分別獲得金安獎及金質獎肯定。



交通部強調重視離島交通建設發展，金門機場道面整建、水頭港客運中心興建，不只是單純的工程計畫，更是攸關金門未來發展的重要基礎建設。交通部將全力支持該等設施如期如質提供服務，為金門鄉親及旅客提供更安全、舒適的旅運環境，帶動地方繁榮發展。

