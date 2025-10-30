增加敬老卡點數擴大使用範圍 李雅慧建議志工時數換點數

圖：市議員李雅慧爭取增加敬老卡點數，建議以志工時數換點數。（取自高市議會直播）

市議員李雅慧三十日於議會質詢時，關心敬老卡使用狀況，並建議以志工時數換點數，鼓勵長輩走出家門。對此，社會局長蔡宛芬回應，會研議相關辦法，讓更多長輩參與公共事務。

李雅慧表示，高雄長輩使用敬老卡多用於交通，其中以高雄捷運及台鐵最高，運動中心、文化藝館等不足一％使用，應提出鼓勵政策，此外，也應活用敬老卡，許多外縣市都已提高敬老卡點數。

蔡宛芬答詢，提高敬老卡點數及扣點數，待局內試算完畢，再與市府爭取預算，以更多元的方式提供長輩使用。

李雅慧提到，衛服部鼓勵全民參予志工服務，根據統計資料，高雄六十五歲以上的志工多達四萬八千八百二十九位，若志工服務年資滿三年，服務時數達三百小時以上者，得申請核發志願服務榮譽卡，憑卡可免費進入公立風景區、未編定座次之康樂場所及文教設施，但鼓勵作用還不夠。

李雅慧認為，真的會投入志工行列的民眾，都是想為社會貢獻一份心力，既然高雄長輩當志工人數多，同時也鼓勵長輩走出家門、投入社會，是否有機會以志工時數換點數呢？

蔡宛芬說明，以志工時數換點數需要研議相關部分，包括榮譽卡的場域及時數計算方式，社會局會努力朝此方向前進，讓更多長輩參與公共事務。