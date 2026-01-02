增加談判籌碼？ 委內瑞拉至少拘留5名美國人

委內瑞拉總統馬杜洛(左)持續遭到美國政府施壓。

熟悉情況的美國官員透露，近幾個月來，隨著美國總統川普對委內瑞拉總統馬杜洛施加壓力，委內瑞拉的安全部隊至少拘留了五名美國人。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國官員指出，委內瑞拉拘留至少五名美國人，每個案件的具體情況不同，其中一些可能和毒品走私有關。他補充，美國官員還在蒐集有關這些美國公民在委內瑞拉的活動，以及被拘留時的資訊。

官員指出，川普政府認為，馬杜洛政權扣押美國人，是為了增加對美國的籌碼。因為近幾個月來，針對委內瑞拉領導人的施壓行動不斷升級，包括美國攻擊毒品船隻、中央情報局攻擊委內瑞拉港口設施，以及最近的石油封鎖。川普政府官員一直拒絕承認他們正在積極尋求委內瑞拉政權更迭，但指責馬杜洛政權不合法，並且是毒販。

CNN報導，這項策略和委內瑞拉的長期盟友俄羅斯的作法如出一轍。近年來，俄羅斯在俄羅斯領土上拘留了許多美國人，以此作為在莫斯科與美國緊張關係中施加影響的籌碼。

