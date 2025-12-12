增加「勤務繁重加成」津貼 竹縣警有望明年實施
新竹縣人口持續呈現正成長，新竹縣政府以實質的行動，表達對警察的感謝與肯定，在新竹縣長楊文科、新竹縣議會的支持下，通過新竹縣政府警察局115年度的增編預算，率非六都之先，提出「勤務繁重加成」津貼，若獲警政署同意，即可於明年實施。
楊文科表示，新竹縣人口不斷增加，警民比高居全台第二名，基層、外勤員警的負擔及業務也相對其他縣市繁重，為了提高員警留任的意願，新竹縣政府警察局於今(114)年2月21日向警政署爭取增訂新竹縣警勤加給繁重加成，並比照現行桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等直轄市按原支等級數額最高加7成（6,790元）支給。
新竹縣的縣轄市竹北市超越彰化員林，成為全台最大市，而湖口鄉、竹東鎮亦為全台最大鄉、鎮，因應人口增長，警察工作逐日繁重，楊文科表示，有賴警察在第一線守護治安、交通，並致力宣導反毒、反詐騙等工作，因此傾力支持「勤務繁重加成」津貼，並獲議會同意通過，完成增編115年度人事費 1.1 億元，讓新竹縣成為非六都縣市中第一個把預算準備到位的縣市。
新竹縣政府警察局指出，目前全局員警預算員額1347人，實際員額則為1182人，新竹縣緊鄰桃園市，桃園市員警自104年起即可按原支等級數額最高加7成支領警勤加給繁重加成，為縮短薪資差距、留任竹縣員警，因此提出「勤務繁重加成」津貼，以免員警缺口持續擴大，對治安及交通產生負面影響。
警察局同時參考各直轄市作法，計畫將警察內部單位分為4級，並按警民比及110受理報案件數等繁重指標對各分駐(派出)所進行繁重程度分級，如竹北派出所、竹東派出所及湖口派出所等繁重派出所列為第一級，所內員警即可支領6,790元。
