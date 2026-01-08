增加6成 川普要把美國防預算拉高到1.5兆美元

美國總統川普（Donald Trump）於1月7日正式提出，計畫將2027財政年度的軍事支出大幅提升至1.5兆美元。川普在聲明中明確指出，當前正處於「動盪且危險的時代」，美國必須擁有與之匹配的軍事實力。



這項預算提案的時機點引發外界高度關注。數日前，川普甫下令美軍執行一項軍事行動，成功在委內瑞拉境內緝捕其實權領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），並迅速將其押解回美國，以面臨販毒相關罪名的起訴。截至目前，美軍部隊仍持續在加勒比海域大規模集結，區域緊張局勢尚未見緩和跡象。

對比目前的財政編列，美國2026年的國防預算定案為9010億美元。若川普提出的1.5兆美元預算獲得通過，增幅將超過6成，這在美國和平時期的預算編列史上極為罕見。

加劇財政負擔？川普：關稅付帳



川普近期的對外擴張與干預意圖不僅止於委內瑞拉。他近日再度重申，基於國家安全考量，美國應併吞丹麥屬地格陵蘭（Greenland）；此外，他也暗示對哥倫比亞採取軍事行動持開放態度。與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也針對古巴發出嚴厲警告，宣稱這個長期對手「正陷入麻煩之中」。

針對此項預算計畫，川普在其社群平台「Truth Social」發文表示，這筆資金將用於打造美國人長期以來應得的「夢幻軍隊」（Dream Military）。川普寫道：「更重要的是，這支軍隊將確保我們無論面對何種敵人，都能維持安全與穩固。」

對於外界質疑如此龐大的軍費開支將加劇財政負擔，川普表現得相當樂觀。他強調，自重返白宮以來，其政府透過對全球盟友與敵對國家徵收的大規模關稅，已為美國國庫帶來龐大且持續增長的稅收，這足以支撐擴張軍備所需的巨額支出。



