增國防預算受美施壓？賴清德指壓力來自中國：裝監視器非關鄰居、是防小偷

總統賴清德今（11/26）開記者會宣布投入1.2兆國防特別預算，對於是否受到美國施壓，賴清德強調不能倒果為因或本末倒置，主要的壓力是來自中國的併吞，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居壓力，而是來自小偷會入宅去偷竊，為讓住家更安全，才會花錢去裝置監視器。

賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會。對於提高國防預算，是否受到美國施壓？賴清德指出，「我們絕對不能夠倒果為因或本末倒置」，台灣編列這筆國防預算，目的是在保障國防安全，維護民主自由的生活方式，主要的壓力是來自中國的併吞，不僅是文攻武嚇、對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢，在這種狀況下，台灣為了要保護本身的安全，也維護台海的和平穩定，不得不進行對國家安全與區域和平投資。

賴清德強調，壓力主要來自中國、併吞者，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居壓力，而是來自小偷會入宅去偷竊，為讓住家更安全，才會花錢去裝置監視器，同樣國家編列預算，提高國防力量，也是要防止中國併吞，並不是來自其他方面，當然主要動力，就是要保護國家安全，民主自由的生活體制、經濟可以持續發展、人民可以安全。

另外，賴清德宣布時機剛好在美國總統川普、中國國家主席習近平通話之後。賴清德重申，編列國防特別預算，基於保護台灣安全，社會安定、人民可持續享有民主自由生活方式，希望跟友盟國家維護區域和平、穩定，這已經籌備多時，才有辦法以特別預算方式編列，跟最近川普、習近平的對話是沒有關係的。賴清德也說，這筆特別預算跟關稅談判沒有關係，主要是展現台灣守護台灣的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾。

