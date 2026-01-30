增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」

億萬富翁拉尼亞多因性功能障礙接受手術，不料手術中猝逝，引發法國醫療界震撼。（示意圖／Pixabay）

6旬鑽石富商想重振雄風，未料進行GG增大手術竟猝逝，不過驗屍報告卻讓案情大逆轉，這名比利時籍、以色列裔鑽石富商拉尼亞多（Ehud Arye Laniado）於2019年在法國巴黎接受手術時猝死，手術原先透過注射方式進行，當晚8時院方首次通報當局，表示病患出現劇烈腹痛，2小時後再度報案。拉尼亞多雖一度表示不適，仍堅持繼續手術，最終不幸在手術台上身亡。然而，巴黎法院近日公布的驗屍報告顯示，其死因實與手術無直接關聯，而是因藥物引發的心臟肥大所致。

根據《巴黎人報》（Le Parisien）與《鏡報》（The Mirror）綜合報導，拉尼亞多當年在巴黎聖奧諾雷龐提厄診所（Saint-Honoré-Ponthieu clinic）接受陰莖增大手術時猝死，據報導，65歲的拉尼亞多多年來定期造訪這間診所，每年進行2至4次治療，並長期服用多種血管擴張藥物，單次費用高達數萬歐元。

2019年3月2日，拉尼亞多在手術期間曾一度出現劇烈腹痛，診所緊急通報相關單位，但他仍堅持手術繼續進行，最終不幸身亡。案發初期，巴黎警方以過失致死展開調查，主刀醫師蓋伊（Guy H.）及一名助理醫師成為主要被告。

不過，後續驗屍報告出現重大逆轉，指出拉尼亞多死因為「心臟肥大」，與長期服用多種禁藥與血管擴張劑有關，排除手術為直接死因。儘管如此，兩名涉案醫師仍被追究相關責任。主刀醫師蓋伊遭判15個月緩刑，並須繳納5萬歐元（約新台幣187萬元）罰款，罪名包括未及時對危難者提供協助與藥物違規處方。

另外，代為執刀的助理醫師則遭判12個月緩刑，罰款2萬歐元（約新台幣75萬元），並揭露其雖有20多年執業經驗，卻從未登記於法國醫師公會，其阿爾及利亞取得之醫學學歷亦未獲法國正式承認。巴黎法院2026年1月28日最終裁定，兩名70多歲涉案醫師皆不得再從事醫療行為。該事件也促使當地衛生體系重新檢視整形與陽具增大手術的監管制度與執業認證流程。

鑽石富商拉尼亞多2019年於巴黎接受陰莖增大手術期間猝死，案情歷經驗屍逆轉後曝光死因。（圖／翻攝自X，@t24comtr）

