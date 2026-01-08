增幅66%！川普提議2027年國防預算暴增至1.5兆美元 打造「夢幻軍隊」

美國總統川普公開提議，因應「動盪且危險的時代」，打造「夢幻軍隊」，2027財政年度國防預算應大幅提高至1.5兆美元。 圖：翻攝「X」@EricLDaugh

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）7日在社群媒體「Truth Social」公開提議，因應「動盪且危險的時代」，打造「夢幻軍隊」（Dream Military），2027財政年度國防預算應大幅提高至1.5兆美元。此提案較2026財政年度的9010億美元增加約5990億美元，成長幅度超過66%。凸顯川普政府推動軍事擴張的決心。

川普強調，國防預算的鉅額增長可透過關稅收入支應。根據非正式統計，美國2025年關稅及其他稅收達2885億美元，較2024年的983億美元大幅成長，使川普「有信心」推動這項史上最大單年增幅國防預算。川普表示：「這將讓我們建造長期應得的『夢幻軍隊』，無論面對何種敵人，都能保障安全。」

根據公開紀錄，美國2025財年國防預算，總統請求為8498億美元，國會最終撥款含緊急項目約8419億至8522億美元，實際執行約8500億至8920億美元；2026財年，國會批准金額為9010億美元。若2027財年川普提案1.5兆美元成真，將成為「歷史級跳躍」，暴增逾66%。

此提案緊接三件國際重點事務之後，包括美軍捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），持續在加勒比海集結；川普政府呼籲接管丹麥領土格陵蘭（Greenland）以確保國家安全；及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）警告古巴「有麻煩了」。顯示軍事擴張與外交強硬同步推進。

然而，此計畫需國會批准，預計面臨挑戰。民主黨主張國防與非國防支出應平衡，共和黨赤字鷹派則擔憂財政負擔。赤字責任委員會估計，若實施1.5兆美元國防預算，十年內將增加債務5.8兆美元（含利息）。川普上任後通過的稅務與支出法案已為軍事注入1750億美元額外資金，但分析指出，關稅收入不足以涵蓋所有擴張計畫。

社群媒體反應兩極：支持者讚揚「美國需投資於力量」；批評者則憂慮「這會導致經濟崩潰與債務爆炸」。提案反映川普第二任期的帝國主義基調，可能引發國會激烈辯論，成為2026年財政議題焦點。

