增強東部空防 幻象、IDF戰機、P-3C反潛機緊急駐防花蓮

〔記者游太郎／花蓮報導〕因應中共解放軍「正義使命-2025」軍演，我國空軍為加強東部空防，昨天下午緊急調度IDF及幻象2000戰機進駐花蓮基地，目前均已完成戰備整備，隨時因應來自空中的各項狀況及威脅。

空軍緊急調度幻象2000戰機進駐花蓮基地，增強東部空防能力。(記者游太郎攝)

我國空軍因應共軍「正義使命-2025」軍演，可能在東部空域造成的騷擾及威脅，昨天下午緊急派出包括IDF、幻象2000戰機，除增強東部空防戰力，因應各種可能的空中狀況外，也保持各機種間聯合作戰的實力，目前進駐的戰機均已完成戰備整備，隨時待命升空應變。

官員指出，除了IDF、幻象2000戰機外，還增派了一架P-3C反潛機進駐，就近因應東部海域各項狀況；空軍部分F-16V戰機已完成空射型魚叉飛彈戰備掛載，隨時視狀況升空應處。

緊急進駐花蓮基地的IDF戰機。(記者游太郎攝)

