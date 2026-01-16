增添消防生力軍 宜蘭縣充實第一線救災能量

宜蘭縣消防局於迎來廿二名消防生力軍，並正式分發至所屬各分隊投入第一線勤務，消防局長徐松奕勉勵新進同仁更要時刻以保障縣民生命財產安全為首要任務。（圖：宜蘭縣消防局提供）

為有效提升縣民生命財產安全與災防救護能量，宜蘭縣消防局於今（十六）日迎來廿二名消防生力軍，並正式分發至所屬各分隊投入第一線勤務。此次加入的成員包含十五名經過嚴格培育訓練並取得專業合格證照的特考班新人，以及七名來自其他縣市消防局具備實務勤務經驗的現職消防隊員，為宜蘭縣救災團隊注入充沛戰力與專業實務經驗。

消防局長徐松奕在新進人員座談會時特別勉勵新進同仁，強調消防工作充滿挑戰且身負重任，期許大家能秉持「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」的精神，不僅要持續精進專業救災技能，更要時刻以保障縣民生命財產安全為首要任務。

此次分發廿二名消防隊員至縣消防局服務，將有效舒緩基層消防人力負擔，並縮短災害應變時間。隨著這批消防精英的加入，宜蘭縣的公共安全網絡將更加完備，以創造安全及有韌性的社會環境。縣民若欲了解更多防災資訊或各分隊動態，可至宜蘭縣政府消防局全球資訊網查詢。

消防局表示，這十五名特考班新進同仁已順利通過嚴苛的教育訓練，具備火災預防、災害搶救及緊急救護等多項專業技能；而七名由外縣市消防局調任的現職消防隊員，則能憑藉過往豐富的實務經驗，快速融入救災及救護勤務環境。