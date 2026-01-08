增添竹縣消防戰力 立委徐欣瑩成功爭取35名消防新兵





針對新竹縣長期消防人力不足問題，立法委員徐欣瑩8日表示，在持續質詢與爭取下，內政部消防署已正式核定，將分發35名消防新血投入新竹縣，預計16日正式報到。

徐欣瑩表示，去年10月16日於內政委員會的質詢指出，新竹縣當時預計分配的人數對比缺額，補充率竟然僅有1.61%。相較於其他縣市多為兩位數，新竹縣的比例低得離譜，這對人口快速成長、產業重鎮的新竹縣來說，無疑是讓第一線消防員在高風險環境下加重工作。徐欣瑩要求內政部長與消防署長必須「正視數據、拒絕大小眼」，強烈要求必須讓新竹縣的補充比例提升至兩位數以上。

消防署已正式核定，將分發35名消防新血投入新竹縣。

在持續緊盯進度下，內政部亦提出具體回應。依據 113 年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類別分配結果，新竹縣政府消防局獲配35名員額，並已於去年12月24日完成分配作業，將於16日正式報到。

去年新竹縣才有消防同仁因公殉職，不希望這種心痛的情況再次發生！徐欣瑩表示，消防員的安全感不能只靠熱血支撐，更需要制度性的人力與後勤保障。消防人力補強過程需要時間，消防署目前正規劃擴大招訓規模，她會持續替新竹縣「盯緊名額」，並持續爭取中央特考班員額優先補足高缺額縣市。



