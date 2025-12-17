增甲氧滴滴涕為禁用成分 檢出有限值10 MDL

▲環境部新增「甲氧滴滴涕」為環境用藥禁用成分，檢出含有限值為10 MDL。（圖／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 環境部公告修正公告「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止含有之成分，並訂定其檢出含有限值為10 MDL(Method Detection Limit, MDL)。

環境部表示，經調查目前國內環境用藥產品成分無登記甲氧滴滴涕，將「甲氧滴滴涕」列為環境用藥禁止含有之成分，對我國環境用藥產業無影響，且聯合國斯德哥爾摩公約已將其列為持久性有機污染物，將其公告為環境用藥禁止含有成分，以維護人體健康及保護生活環境。

環境部稱本次修正公告已依行政程序法完成草案預告、研商等行政程序，相關資料詳細內容請參閱環境部新聞專區下載附加檔案，或於公告日起3日後至行政院公報資訊網下載。

