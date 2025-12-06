增稅抗中國？日本自民黨研議2027年起調高個人所得稅 以用作國防預算財源

美國白宮近日公佈《美國國家安全戰略》（NSS），當中要求包括日本和韓國在內的盟國，必須要大幅增加國防預算在國內生產毛額（GDP）的百分比，對盟友形成巨大壓力。對此，多名相關人士日前透露，在日本執政的自民黨已考慮，將在2027年1月實施此前一直在設想、用作加強防衛力財源的個人所得稅增稅，並已就此展開討論。

增稅抗中國？

日本共同社報導，該方案認為，未來日本將根據現行個人所得稅，再附加徵收1%的稅收，以將確保可以多課徵超過2000億日元（約新台幣400億元）的財源。

這項討論中的附加稅，暫定為「防衛特別所得稅」。在過去，作為東日本大地震的重建財源而徵收的「復興特別所得稅」，將下調1%，但「復興特別所得稅」的徵稅時期也將延長。因此從長期來看，日本納稅者的稅負將增加。

自民黨似乎認為，能通過將「復興特別所得稅」下調1%，即可得到日本國民的諒解。但有鑒於這意味著長期負擔將增加，也可能引發國民反對。目前與自民黨聯盟的日本維新會，過去在擔任在野黨時代，曾反對增稅，這讓執政黨之間的磋商，可能會陷入停滯。

日本防衛大臣小泉進次郎11月23日視察石垣島自衛隊，並宣布於與那國島部署飛彈的計畫如期進行。（翻攝自小泉進次郎X）

還有其他的增稅項目？

報導稱，日本2025年度進行稅制修改時，曾討論過上調個人所得稅、企業所得稅和煙草稅用作防衛財源的方案，但最終僅個人所得稅未列入增稅對象。

日本政府規定，2023年度至2027年度的5年間，所需防衛費為43兆日元（約新台幣8.5兆元）左右。而對上述3種稅收進行增稅，將確保到2027年度為止，每年增加超過1兆日元（約新台幣2000億元）的財源。

根據原始方案，日本的企業所得稅和煙草稅，將在2026年4月開始增稅。日本的企業所得稅將按稅額，再附加徵收4%。煙草稅則將在2026年度，分2次上調加熱式香煙的稅率，與紙捲煙齊平。在此基礎上，菸草整體稅率將分3次上調。

中國外交部發言人郭嘉昆批日本首相高市早苗不思悔改、錯上加錯。（翻攝自中國外交部網站）

來自美國的壓力大

共同社在另外一篇報導中稱，本次公布的《美國國家安全戰略》，是第二屆川普政府首次發佈的綜合安保政策，考慮到中國大陸的情況，其中強調遏制圍繞台灣的紛爭是「重要事項」，美國並表示，堅持不支持單方面改變台海現狀的政策。

不過，有關於防衛預算的部分，美國國安戰略稱應川普的特別要求，點名指出「有必要敦促日本和韓國增加金額」。同時，為表示威懾敵對勢力，美國的焦點將放在連接日本南西諸島和台灣、菲律賓的「第一島鏈」防衛能力完善方面。據分析，美國今後必會提出具體要求。



