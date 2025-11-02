增程式科技 邁向二輪移動新篇章

在全球邁向「2050淨零排放」浪潮中，交通載具的能源轉型已成為各國共同目標，不過在電動化推進中，消費者常面臨里程焦慮、充電不便與高成本等問題，使機車在能源轉型的推動上屢遇阻礙，這讓我們在思考，要如何讓騎士享受純電騎乘的寧靜與平順，同時消除電動車常見的里程焦慮。

歷經多年研發，三陽發表全新世代「PE3增程式電動機車技術」，這是「以油充電、全時電驅動」為核心設計理念的全新一代增程式電動機車，我們希望這項全新技術，能夠重新定義電動機車的邏輯，成為燃油車與電動車的重要橋梁，一起邁向二輪移動的新能源篇章。

廣告 廣告

PE3的亮點，包括智慧整合發電系統，當電量降至40％時自動啟動發電，以油充電模式，全程無痕切換。軟碳鋰三元電池模組則採用高能量密度電芯與穩定化管理策略，使電池壽命可達十年以上，固定區間充放電機制有效降低熱衰退，兼具高安全性與量產性。

對於民眾最在意的充電便利性，PE3支援家用插電充電，不需月租、不受換電站限制，未來還計畫與中油合作導入充電槍方案，善用現有隨處可及的中油加油站服務網，達成「隨處可充、無需等待」的便利補能模式。

續航力方面，PE3配備1.5kWh電池，根據實測試算，只以電池行駛下的純電模式可行駛約58公里；如以油發電模式，油箱容量為3公升，每公升燃油可再提供約89公里的續航，意思就是說，在單次加滿油（3公升）及電池已充滿電狀況，PE3總續航里程可達約325公里。

透過油電混合運作，PE3可以大幅提升能源使用效率，燃油油耗優於傳統油車，與傳統燃油機車相比，整體油耗可減少超過一半，同時降低碳排放約50％，在節能與環保間取得最佳平衡，成為邁向低碳移動的重要解方。

我們認為，PE3對於城市通勤族、外送騎士與次都會用戶而言，PE3代表一種真正「符合現實使用情境」的新能源選擇，這不僅是一家公司的研發成果，更是三陽對未來移動文化的具體回應，我們會持續以「務實創新、永續共生」為研發核心，推動新能源技術落地應用，並協助台灣交通運具邁向低碳轉型。

PE3技術的誕生，將讓節能且使用情境便利的電動車不再只是理想，而是一種能被大眾真實採用的選擇，它也代表二輪運具電動化發展歷程的全新思維，不僅改變能源結構，更重新定義「自由」的意義，希望透過我們的研發努力，持續以創新驅動變革，也將全球機車市場帶進無焦慮、永續共生的電動新時代。