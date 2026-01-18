增肌狂吃肉卻越來越胖！醫曝豬五花、牛小排都是補油陷阱

復健科醫師王思恒提醒，許多民眾為增肌減脂而大量攝取肉類，卻忽略不同肉品的油脂含量，導致熱量攝取過多。他依脂肪佔比將常見肉類分為紅黃綠燈，其中豬五花、牛小排等5種食材被列入高油警報。

許多民眾為增肌減脂而大量攝取肉類，卻忽略不同肉品的油脂含量，導致熱量攝取過多。（示意圖／Pixabay）

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，脂肪比重極高的紅燈區食材應避免過量攝取。豬五花肉的脂肪佔比高達82%、牛五花(胸腹肉)為80%、牛小排75%、雞屁股更達88%。他以民眾喜愛的豬五花或牛小排為例說明，這些肉品的脂肪含量高達80%，真正優質的蛋白質卻不到20%，「以為在補肉，其實都在補油，不可不慎。」

黃燈區食材的脂肪與蛋白質各半，仍須適量食用，吃多容易熱量爆表。豬梅花肉脂肪佔比為55%、牛腩60%、帶皮雞翅58%。綠燈區則屬良好的蛋白質來源，去皮雞胸肉脂肪佔比僅10%、豬里肌15%、牛腱20%、鯛魚片10%。

特別的是，紅燈區不只有肉類，還包括百頁豆腐。王思恒表示，百頁豆腐的脂肪佔比達70%，屬於高油食物。營養師李婉萍過去曾在社群平台發文指出，白色的百頁豆腐乍看熱量低，其實油脂含量相當高，整塊跟肥肉一樣，3小塊熱量即高達327大卡，比1碗白飯還高。

王思恒提醒，民眾在追求增肌減脂的過程中，不能只看蛋白質含量，更要注意食材的脂肪佔比。選錯肉類，補進身體的恐怕不是蛋白質，而是滿滿脂肪，反而造成熱量攝取過多，無法達到理想的體態目標。

