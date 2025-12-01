增肌要吃肉、減脂少澱粉？一圖看最強餐盤「黃金比例」3種高蛋白怎麼選
哪些人最容易產生運動傷害？運動傷害也有高危險群？運動傷害除了可能因為運動前暖身或運動後的收操不確實造成，或是長期只做單一種運動外，也跟本身的身體特性有關聯！專家指出3大類族群最容易產生運動傷害：運動傷害高危險群之一：年輕族群
新北市立土城醫院復健科主任黃書群指出，年輕族群的運動傷害，往往就是因為年齡本身造成，並且與「重量迷思」關聯性高，因此，往往也是只做單一種類運動「重訓」的人。
這是因為年輕人恢復力好，自我設定的目標比較高，常追求短期內看到訓練成果，因而容易忽略身體發出的微小警訊，導致訓練量或強度在短時間內暴增。過度訓練不僅會導致局部肌肉與肌腱發炎，更可能引發壓力性骨折等更嚴重的傷害。
此外，年輕人對「練越重越有效」的迷思也需打破。黃書群醫師說，過重的負荷會直接超出關節軟骨與韌帶的承受力，增加受傷的機率，此外，核心或穩定肌群不足，會造成代償性動作，導致受傷，這也是重量訓練最危險的地方。
當試圖舉起過重的重量時，如果核心肌群（腹部、背部深層肌肉）或穩定肌群（如臀中肌、肩袖肌群）力量不夠，身體會本能地尋找其他肌肉來「代償」。例如用腰椎擺動來完成臥推、用頸部肌肉來穩定深蹲姿勢。這些錯誤的代償動作是導致慢性疼痛和急性受傷的元兇。
黃書群醫師強調，「漸進負荷」才是安全又有效的重訓原則，必須在「正確姿勢」下，循序漸進地增加負荷，才能讓肌肉、肌腱和韌帶有時間適應。
運動傷害高危險群之二：銀髮族
銀髮族的運動傷害，與「退化性問題」和「衝擊」有關。「老年人與退化性問題的關聯性較高。」黃書群醫師指出。隨著年齡增長，關節軟骨、肌腱韌帶自然會產生耗損。在這種情況下，若再進行高衝擊、不適合的單一運動，無疑是加速關節的老化。
在復健科，醫師開立「運動處方」絕對不隨便，而是如同開藥一般嚴謹的醫學行為。黃書群醫師透露他會綜合評估患者的三大面向：過去病史、目前體適能狀況以及運動的目標，來客製化最安全的運動計畫。運動處方的內容主要包括:有氧、阻力運動、伸展，並視情況搭配物理儀器治療，例如熱敷、電療或超音波等。
他特別建議銀髮族，運動模式應該以低衝擊、強調平衡與肌耐力為主，例如水中運動，水的浮力可大大減輕關節負擔，同時提供全身性的阻力訓練。
由於人體存在極大的個體差異，同樣是「均衡運動」，不同年齡層和體重狀況，運動建議也會有所區分，應該將重點放在平衡與肌耐力的訓練。，減少對關節的衝擊。
運動傷害高危險群之三：體重過重者
體重過重者不分年齡，關鍵在於體重本身形成運動過程中對身體的負擔，例如對於膝關節、踝關節形成數倍於原先體重的負荷力道，稍有不慎就會造成傷害。因此對於體重過重者，優先考慮的應該是先減輕體重，減少身體的負荷，再追求其他運動的目標。
黃書群醫師表示，為了保護關節，體重過重者應避免跑跳類的動作。他建議優先選擇對關節負擔較小的運動，例如滑步機、游泳或固定式腳踏車。他也特別提醒，不分族群特別是體重過重者，為避免運動造成關節的傷害，運動前充分暖身、運動中維持正確姿勢、運動後進行收操與筋膜放鬆、以及重訓強度請遵循「漸進原則」，切勿一次追求高重量。
增肌？減脂？飲食比例不同
對於體重過重者，除了注意運動的種類，日常飲食也可搭配調整，才能以較有效率的方式，先減脂，再去考慮其他。其他族群較沒有體重負荷的考量，就可以針對增肌、減脂兩大目標，直接觀察自己的飲食型態是否能夠配合運動，一起往自己的目標邁進！
就一般的概念來說，運動增肌一定會比正常飲食多一些蛋白質，運動減脂一定會比正常飲食少一點碳水化合物，至於比例的差別，營養師郭環棻建議：
值得注意的是，有運動習慣的人，往往會補充高蛋白營養補充品，購買時除了要注意產品標示中是否有額外添加一些調整口味的添加糖分，可能會造成熱量計算的誤差。高蛋白補充品也分成三大類，攝取時可多注意：
濃縮乳清蛋白保留一部分乳糖與脂肪，蛋白質濃度大約在70%～80%之間。
分離乳清蛋白降低乳糖與脂肪含量，蛋白質純度超過90%。
水解乳清蛋白將蛋白質水解為小分子胜肽形式，有助於更快速吸收。
乳清蛋白確實是蛋白質營養，但是不建議當作正餐替代品，因為原型蛋白質食物還包含許多其他營養素，高蛋白食品不一定包含，長期食用應注意營養均衡。
此為《早安健康》12月號雜誌《強化膝髖關節力》部分內容。完整精采內容全台7-11超商及誠品、金石堂、博客來網路書店、讀冊全新上架！早安健康嚴選免運特惠！各大電子書平台持續熱賣中！
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
全聯1生鮮藥檢超標已售上千包！殺菌劑吃了會怎樣？最新退貨指南公布 吃這種米竟讓血糖飆220！7種米飯後血糖實測結果公開，醫師最推「這種米」
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 27
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 14 小時前 ・ 5
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 44
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 16 小時前 ・ 10
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 1
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 1 天前 ・ 21
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 149