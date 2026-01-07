增訂「鼓吹戰爭行政罰」挨批 梁文傑反問：能容忍網上說去你家搶劫？

陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法部分條文修正草案》案，由於政院版增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，遭在野批評箝制言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑反問，如果沒法容忍有人在網上說「我要去你家搶劫」，那有人在網上說希望誰能過來打台灣，「你可以容忍嗎？」強調不能雙重標準。

立法院內政委員會今天審查行政院及立委所提出的《國安法》修正草案，梁文傑會前接受媒體受訪，針對政院版《國安法》修正案挨批箝制言論自由，梁文傑表示，「如果我們沒有辦法容忍個人在網上說，我要去你家搶劫、要去放火，這個在法律上被禁止；那如果說個人在網上說希望誰誰誰能夠過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？」強調不能雙重標準。

內政部次長馬士元表示，只要是用武力支持鼓吹武力戰爭來加諸於台灣，都是這次國安法修法範圍；至於基準，內政部會跟陸委會、法務部等單位，並參考國際上對於這一類言論的經驗及國際公約的規定來做判定，強調這不是刑事處分，是行政處分，所以基本上可以請求救濟。

另外，有關空軍F-16V戰機6日發生重大飛安事故，馬士元說，內政部昨天接到消息之後，所有的任務機都待命，一直到昨天晚上都漏夜在搜救行動，今天內政部仍會擴大配合國防部、海巡署工作持續進行，希望飛官平安歸來。

