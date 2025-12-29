增設女性專艙！「基隆-石垣島」拚這時開航

▲基隆-石垣島「八重山丸渡輪」，開航時間決定至最晚元月下旬寒假前。（圖／華岡集團提供）

[NOWnews今日新聞] 自基隆港開往日本沖繩縣石垣島的「八重山丸渡輪」，拚年底前開航，負責營運的華岡集團未為力求完善，總經理洪郁航表示，開航時間決定至最晚元月下旬寒假前，考慮女性乘客安全與舒適，開放式臥鋪(通鋪)決定犧牲部分空間，設女性專艙，2月底前做淡季促銷，最低票價從2800元(單人/單程)降為2000元。

基隆－石垣島「八重山丸」渡輪（YAIMA MARU）歷經多次延期後，交通部航港局終於已在本（12）月1日完成總代理及國際固定航線登記，根據華岡集團日前公告的8種艙等的票價，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，還有為期至2026年2月底的試營運促銷。



總經理洪郁航近日表示，「八重山丸」的客艙裝潢與主體整備皆已告一段落，目前正進入啟航前最後的綜合運營測試階段，為了呈現最佳的營運狀態，除了針對動力系統與客艙設備進行最後的精密調校外，也正同步落實客艙服務人員的實務演練，也因此原訂在12月開航最後決定至最晚元月下旬寒假前「石垣島市府與華岡選擇審慎而不倉促」，待所有指標皆達到「完美驗收」標準後，將第一時間對外公布確切的首航日期。

廣告 廣告

此外，在大通鋪部分，原考慮做隔板或是提供小帳棚，最後基於女性安全與舒適度考量，決定設女性專艙，雖然需要犧牲部分鋪位，但符合女性乘客期待。另淡季促銷價也已訂出，單人單程開放式臥鋪從2800元(單人/單程)降為2000元、標準雙人房與4人房從4200降為2700、4人家庭房從5600降為4100元，皇家套房從1.05萬元降為8500元、豪華套房從5600降為4100元(以上均為單人/單程價)。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「基隆─石垣島」渡輪時刻、票價被罵爆 旅日達人不解：很盤嗎？

郵輪旅遊夯！光旅平險不夠 這保險錯過登船、岸上行程取消有補償

郵輪旅客今年破113萬人次創新高 交通部3措施保障權益