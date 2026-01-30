增設輝達台灣第2總部? 黃仁勳：有可能！

〔記者卓怡君／台北報導〕外傳輝達有意增設台灣第2總部，輝達執行長黃仁勳今天對此回應「聽起來不錯，我喜歡」，「有可能，非常有機會」，輝達應盡可能多建造幾個總部，因為輝達在台灣成長很快，在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶，員工工作非常努力，台灣有很多優秀的人才。

黃仁勳表示，投資人工智慧(AI)對台積電(2330)和台灣產業非常重要，未來製造業將高度仰賴AI和機器人技術，AI能力越來越強大，但建造工廠並不容易，技術不斷變化，即使可以買到設備，但必須將設備和製程技術整合起來，這相當困難，尤其科技進展相當迅速，台積電和半導體業可說是從事最複雜的製造工作。

