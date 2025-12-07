增軍費享優待！美防長警告搭便車：後果自負

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日在加州錫米谷「雷根國防論壇」發表主題演說，稱讚韓國、以色列、波蘭等國家積極回應美國提高軍費的要求，因此將從美國獲得特別優待，但也警告沒有提高國防支出的國家，必須準備好承擔後果。

據韓聯社報導，赫格塞斯6日在加州錫米谷「雷根國防論壇」發表主題演說，稱以色列、韓國、波蘭是「模範盟友」，積極響應美國增加國防支出的需求，「我們將給與他們特殊優待」。但他也警告，「“那些仍然未能履行集體防禦職責的盟友將承擔後果。」

廣告 廣告

赫格塞斯提到，韓國已承諾將GDP的3.5%用於核心軍事開支，並在常規防禦中發揮領導作用。報導指出，該承諾出自韓美兩國領導人於上月13日簽署並發布的聯合情況說明書。

在赫格塞斯發表演說前，川普政府發布最新版《國家安全戰略》（NSS），概述美國的對外政策和安全目標以及實現這些目標的途徑。將美國本土和西半球的防禦、印太地區台灣的防禦以及遏制中國列為優先事項。為了實現這些優先事項，該戰略敦促盟友承擔起各自地區防禦的主要責任，並為集體防禦做出更大貢獻。

《國家安全戰略》指出，美國將與志同道合的盟友建立「責任分擔網絡」，並通過「在商業問題、技術共享和國防採購方面給予更優惠的待遇」來支持這些夥伴。

赫格塞斯在主題演說中指出，歐洲盟友面臨俄羅斯威脅、伊朗仍是中東地區威脅、還有朝鮮半島的北韓，盟友應該挺身而出，不能只依賴美國，因為美國無法獨自面對多個地區同時存在的威脅，「我們不再容忍搭便車行為」。

赫格塞斯表示，美國及其盟友必須足夠強大，才能平衡中國在印太地區日益增強的自信。本屆政府對華政策是「力量平衡，而非支配」，保持強硬但不會採取不必要的對抗姿態，「我們在印太地區所說的威懾，並非要壓制中國，而是要確保中國無法獲得壓制我們或我們盟友的能力。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本自衛隊戰機遭中國殲15雷達狂照！高市早苗強勢回應了

台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝 巴黎連5年奪冠

影／疑瓦斯氣爆釀25死！印度知名夜店凌晨大火 多名遊客罹難