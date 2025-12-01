增軍費等同要開戰？ 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙





日前總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，並開記者會宣布未來8年將投入400億美元（約1.25兆新台幣）作為國防特殊別預算，以彰顯捍衛民主的決心。不過遭國民黨質疑，現在是兩岸要面臨戰爭了嗎？對此，民進黨秘書長以上廁所為喻幽默回覆，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，他強調，若國民黨把強化防衛等同要打仗，那等於拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國。

徐國勇說明，1.25兆國防預算是分8年，平均下來1年約1600億左右，非常合理，若硬要做不當連結，稱這是宣布戰爭的來臨等，這就是中了共產黨的計，是用這個來威脅台灣。「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦」。他說，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

廣告 廣告

徐國勇直言，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，你上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「有人用這個形容當然用上廁所是粗魯了一點，不過我這個比喻的是讓人家一聽就懂」。

徐國勇表示，若國民黨認為這就叫戰爭來臨，就是拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，就是要對把台灣送給中國。他強調，台灣必須保持一定實力，「只有『備戰』，才能夠『避戰』，這是必然的道理」。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



總統信任度民調已「黃金交叉」 徐國勇：我們信心滿滿

長照扣除額擬調高至18萬 莊翠雲：最快明年適用

賴清德推1.25兆國防預算 馬英九批：台灣形同「準戰爭狀態」