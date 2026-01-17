增進姊妹市情誼 黃偉哲訪菲加美地市 簽署備忘錄

市長黃偉哲訪菲，順道造訪締結姊妹市多年的佳美地市，與副市長路斯特簽署交流備忘錄。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市長黃偉哲快閃拜訪菲律賓，短暫行程除拜會去年締盟的阿克蘭省外，十六日也與台南在菲律賓締結的第一個姊妹市「加美地市」的副市長路斯特會面，雙方代表兩市增加簽署「增進姊妹市情誼了解備忘錄」，並就深化兩市未來交流合作交換意見。

黃偉哲市長表示，台南與加美地市自一九八０年締結姊妹市，至今已邁入第四十六年，台南始終珍惜這段長久的情誼。他指出，此次備忘錄的簽署象徵兩市友誼邁向新的里程碑，將進一步鞏固台南與加美地市的姊妹市情誼，未來會跟市府團隊持續以城市外交為平台，深化與菲律賓各姊妹市的實質合作。

路斯特副市長表示，由於市長出訪，由他代表市長與台南市政府訪團會面，並對雙方再次簽署備忘錄表達高度肯定，期待重拾情誼後交流更加頻繁、合作更加緊密。

另外，黃偉哲市長訪菲期間亦把握行程，與駐菲律賓台北經濟文化辦事處、當地台商代表會面，並展示台南的農特產品，討論台南品牌在菲律賓的發展潛力，期盼透過台商力量，進一步深化台南與菲律賓之間的經貿與城市交流。

加美地市位於菲律賓加美地省，為台南在菲律賓締結的第一個姊妹市，該市現任市長Chua，於二０二二年當選，並於今年成功連任。