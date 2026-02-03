增進文化交流 北門高中師生受邀與駐台使節分享春節習俗





近年來推動國際化有成的國立北門高中，受邀參加台灣國際幸福家庭聯盟在立法院舉辦的全球國際交流合作共榮共融活動。師生除與駐台使節及在台外籍學生進行文化交流外，也參觀立法院了解國會運作情形。更由吳雨錡同學以流利的英文介紹家庭價值與農曆新年文化點滴，展現北中學子優秀的雙語表達實力，師生們都感收穫滿滿。

全球國際交流合作共榮共融活動，邀請貝里斯梅嘉絲大使、巴拉圭博嘉安大使等多位駐台使節與在台外籍學生參加。北門高中4位師長、22位學生由吳俊憲校帶領與會。吳俊憲校長表示，該校近年來致力於國際交流，此次交流不僅參觀立法院，也讓師生與各國使節及外籍生互動，透過傳統過年習俗分享，傳遞台灣的文化價值與真締。

活動過程中，北門高中師生透過共同書寫春聯、分享台灣傳統過年文化與家庭價值觀，與各國貴賓展開深度互動。吳雨錡同學則代表全校學生以流利英文，向國際使節和外籍生介紹自家的家庭價值與農曆新年習俗的文化點滴，優秀的雙語表達實力獲得與會者稱許。

參與學生們表示，此次活動是一次難得的體驗和交流，除認識立法院、透過寫春聯交流外，也與貝里斯大學生共進午餐閒談，並以英文交流，分享彼此國情、文化習俗等。吳俊憲校長表示，學生們主動與外籍學生交流，顯示該校近年來的國際化腳步成果卓著，未來仍會積極推動，為學生創造更多的交流機會。

