增防衛韌性！內政部：替代役結訓須取得防災士證照及EMT-1證照

內政部宣布，未來替代役役男結訓，都須取得防災士證照及EMT-1證。（圖／內政部提供）

內政部今天（11日）舉行部務會報，針對替代役訓練及管理中心、警政署與消防署報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」，會中劉世芳指出，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

替管中心說明，替代役役男精進管理數位化方面，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。且自今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

針對役男的訓練生活，劉世芳強調，良好的餐食是維持役男體能與士氣的關鍵，要求替管中心務必確保伙食「菜點多樣、份量充足、營養均衡」，嚴格落實團膳籌備與餐盤器皿的衛生，定期召開伙食管理會議廣納役男代表、籌辦單位與管理幹部的意見，讓成功嶺訓練中心所有的替代役男都能睡得好、吃得飽、訓練安心。

劉世芳最後表示，肯定警政、消防替代役男協勤的貢獻。特別是替代役役男結訓，都須取得防災士證照及EMT-1證照，不僅能提升役男個人、家庭及社會自救互助能力，未來在各行政機關任務協助上，也能運用相關訓練技能，圓滿完成各項交付任務。



