增電梯占車位 北市修法免代金

台北市政府近年積極推動老舊公寓增設電梯補助，不過，民眾卻遇到想增設電梯但占用法定停車位，必須面臨高額代金負擔，議員提案要求比照新北市免除繳納代金，此外有議員接獲陳情，市府審查同一社區同個廠商將設立多部電梯，卻由不同人員審理，造成審查程序冗長狀況。北市都發局回應，解決代金問題最快3個月提出自治條例修正草案，並將設立單一窗口優化審核程序。

北市推動老舊建物增設電梯政策，為提高誘因，除將最高補助金額提高為300萬元，民國113年也放寬補助申請資格，只要有過半區分所有權人同意即可，加速建構高齡友善居住環境。

議員在北市議會工務委員會提案，為加速老舊公寓增設電梯成案，若設置位置為法定停車位時，建議北市比照新北市取消該停車位設置可免繳代金。

議員郭昭巖表示，現行法規設立電梯若占用法定停車位，民眾需繳納代金還要等待漫長的審查程序；議員李柏毅指出，民眾雖同意設立電梯，但不僅要繳納代金，更有同一個社區同個廠商預計設立多部電梯，卻有多個市府審查人員，等待3個月卻沒消沒息。

台北市大安區民炤里長周暉泰說，過去半年來設立電梯議題討論很多，但能順利通過的案例卻很少，難做成的原因像是1樓住戶不同意、不同樓層使用電梯的比率不同等，導致來談興建電梯的民眾雖多，實際能成案的卻很少。

都發局回應，新北市確實有免除繳納代金，但並無解決變更使用執照的行政程序等待時間，都發局最快3個月研擬自治條例修正草案，免除占用法定停車位繳納代金，並在下個議會會期送交議會審查，也會透過《建築法》讓建築物一定規模以下免辦變更，讓涉及法定停車位部分不用辦理變更使用執照。至於同一社區同個廠商負責的多部電梯設立案延宕狀況，都發局承諾將設立單一窗口，並優化審核程序。