增12項全新遊樂設施 、彩虹滑道 百果山探索樂園重新開幕





彰化員林著名景點「百果山探索樂園」自2024年停止營業後，曾令中部地區不少民眾深感惋惜。回顧彰化員林著名景點「百果山探索樂園」的發展歷程，自2016年底試營運起，該園區就一直以「恐龍」為主題，當年甚至還有「全台首座原始森林恐龍樂園」的霸氣稱號。

業者經過數個月的整體規劃與園區整修，目前已大幅調整營運內容，並一次導入12項全新遊樂設施，使園區面貌煥然一新，於2026年1月16日重新開幕。消息一出，果然立即讓期待許久的居民開心直呼「終於等到了」，連外地遊客都喊話期待朝聖。

百果山探索樂園重新開幕 12項全新遊樂設施 彩虹滑道無限次暢玩

百果山探索樂園曾是知名恐龍主題樂園，前年因與員林市公所土地租約到期而停業，今年業者調整營運重新開張，園區內不僅有科技恐龍，也增加彩虹滑道、漂漂河等設施，預期將會在春節假期帶來觀光人潮，不過對於園區收費民眾也有意見，認為單項收費沒有套票優惠很可惜，業者表示，未來會再研議收費方式，提供優惠措施。

業者今年重新和員林公所訂下9年租約，決定在廣達2公頃的百果山探索樂園繼續深耕，除了整修園區，還加入許多新設施，今天並舉辦開幕典禮，員林市代理市長賴致富及多位市民代等人與會。

百果山探索樂園副總楊椀婷表示，園區重新開幕有12項全新遊樂設施，包括長達70公尺、高4公尺的彩虹滑道，還有漂漂河、叢林探險車、碰碰車弓箭體驗等設施。及適合親子的「小農夫館」室內遊戲室，科技恐龍的細緻動作與音效，都將為遊客帶來與傳統樂園截然不同的沉浸式感受。

不過也有民眾反映入園後都得單項付費，價格不親民，應該要有一票玩到底的套票，否則入園隨便玩個3項就500元以上。

楊椀婷表示，因為以往曾有遊客反映若有些設施不想玩，一票到底不划算，所以園區重新開張後才會單項收費，入園票100元，其他設施最高是漂漂河200元，彩虹滑道150元等，而且彩虹滑道也可以無限次暢玩，對於大家的建議，他們也會列入評估。

