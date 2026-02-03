增25例流感重症「男童腦炎住加護」！疫情罕見未進入流行期 疾管署說話了

疾管署表示，上週新增25例流感併發重症及1例死亡。（疾管署提供）

國內流感疫情罕見未進入流行！疾管署指出，自2013年以來，除2021至2023年COBID-19期間外，今年流感疫情「首次」未於春節前進入流行期，但隨春節人潮移動、群聚，估過年期間疫情會進入流行期，屆時門診就診人次可達12萬；此外，上週新增25例流感併發重症及1例死亡。

疾管署今（3日）指出，1月25日至31日類流感門急診就診計116,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；1月27日至2月2日新增25例流感併發重症病例及1例流感併發重症死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署防疫醫師林詠青說明，南部1名未滿5歲的男童，其未接種本季流感疫苗，但前3年均有接種，1月中旬出現咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛等症狀，後來又出現嗜睡、抽搐、體溫超過40度等赴急診就醫，確診A型流感重症合併腦炎，發病至今2週，目前病況穩定，已移除氣管內管，但仍在加護病房治療。

林詠青指出，疫調發現2名同住家人於男童未發病前有流感症狀，故懷疑可能是家中感染或社區感染。疾管署發言人林明誠表示，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期，隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行期，就診人次高峰值大概會落在約12萬人次，開學前恐有B流流行的機率。

本流感季累計497例重症病例及94例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占83%）為多，86%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行。

