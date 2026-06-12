墨世足推動物預測比賽結果 「咩西」山羊吊飾在中國熱賣

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2026年世界盃足球賽，除了各地精彩賽事，也衍生出豐富的跨國活動與在地慶典，讓球迷盡情沉浸於足球的狂熱中。主辦國之一的加拿大雖然尚未躋身世足強隊之列，但也決心重新定義自己在世界足壇的地位，宣布已經組成史上最強的隊伍。

多倫多球場將舉辦6場賽事，當地則舉辦官方國家動物「河狸尋寶」活動，挑戰者要在舊城區各處尋找51座結合48支參賽隊伍文化的彩繪河狸。柏西公園裡的新成員道格，也吸引許多遊客前來完成打卡任務賺取積分。多倫多市政府估計，這3週將吸引30萬人到訪。

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多倫多舊城區商業促進協會波斯納表示，「我們每週都會為得分最高者頒發獎品，並且隨機抽獎。」

墨西哥的瓜達拉哈拉動物園透過代表不同球隊的食物、足球、球衣和盒子等，讓動物們預測比賽結果。H組由世界排名第一的西班牙領軍，大猩猩預測27日的比賽，烏拉圭會戰勝西班牙。至於被形容為「4洲混戰」的A組，19日的比賽墨西哥對上韓國，水豚都沒有打開盒子，因此可能是平手。

中國在亞洲區會外賽第3輪分組墊底，無緣參加世足賽，當地球迷依舊熱情不減。浙江義烏的一間工廠，生產大量「咩西」的山羊吊飾，它們穿著梅西的阿根廷10號球衣，業者看準中國龐大的球迷市場，並且說今（2026）年的銷售額將比2022年的世界盃期間成長5倍。

中國網網紅朱慧說：「它上面又有一個梅西的電子簽名，然後它本身還有個GOAT的那個意思，就是最佳得分，然後所以這個就代表了消費者，就是球迷對於梅西的喜愛。」

至於在世足賽開踢的前一天，一些因美國旅遊簽證被拒而無法前往觀賽的阿根廷球迷，則聚集在首都布宜諾斯艾利斯，等待廠商發送免費電視機，隨時在家中觀看，因為他們預期，這次的世足可能是梅西的最後一次出賽。

美國紐約市包含紐澤西都會區將舉辦8場世足賽，位於曼哈頓上東區馬克飯店則為球迷打造價值100萬美元的觀賽套裝行程，包括6張球場中線的門票、專屬私人休息室、頂級美食、美酒和香檳和直升機接送服務。

足球迷查維斯認為，「這是一生難得的機會，所以如果我有這樣的條件，我當然會去住。」

研究人員模擬邁阿密球場的高溫預期環境並且提醒，熱壓力的症狀包括皮疹、抽筋、頭暈到中暑或熱衰竭等，甚至某種情況下可能致命，因此球迷要記得尋找陰涼處、保持充足水分、避免在一天中最熱的時段做劇烈運動，並且要穿著合適的衣物。

樸茨茅斯大學運動與環境生理學副教授科斯特洛指出，「在邁阿密，我們預計氣溫將達到約35℃，相對濕度高達75%，這將對人體造成巨大的壓力。」

學者提醒，熱壓力的症狀包括皮疹、抽筋、頭暈到中暑或熱衰竭等，甚至某種情況下可能致命，因此球迷要記得尋找陰涼處、保持充足水分、避免在一天中最熱的時段做劇烈運動，並且要穿著合適的衣物。

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