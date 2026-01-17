《墨光．流變》新語境 高雄水墨畫家跨世代聯展
記者黃朝琴／臺北報導
《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，即起擇定臺北市藝文推廣處特展室登場，包括洪根深等17位藝術家展出42件展品，透過跨世代、跨媒材、跨領域特質，展現藝術家們如何從傳統筆墨、文化符碼到跨媒介實驗，引領觀眾走入水墨藝術的新語境，看見水墨在傳統與當代之間的深度與能量。
《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，由高雄市文化局文化中心主辦，臺北市藝文推廣處合辦，由蔡文汀、盧福壽、詹獻坤（阿卜極）3位藝術家共同策展，今（17）日舉行開幕儀式，臺北市藝文推廣處長詹素貞表示，該展是南北藝術長期交流、彼此滋養的成果，不同世代、風格與媒材實驗的作品齊聚一堂，不僅展現水墨多樣性與發展的活力。
蔡文汀《凝視飛翔物》複合水墨立體裝置，探尋水墨的複合性，將水墨與跨媒介進行跨接整合，水墨藝術從二維向度推進到三維向度的空間立體裝置型態。 詹獻坤（阿卜極）《遊戲人間》系列，將水墨書畫的書寫性與小立木結合，轉化為簡練純度的藝術作品，直探貫穿於你我生命內在深處的意識靈光。
盧福壽《擬山石》水墨畫，捨棄傳統水墨的嚴謹章法，轉而嘗試融合東西方表現技法，尋求水墨畫的新出路，不僅在於描寫外象，更著重於水墨質素的實驗與個人風格的詮釋。
洪根深《乙巳自許》壓克力顏料作品，不僅體現扎實的傳統筆墨功力，也可見其早期對寫實與具象風格的掌握，展現創作者對自然或人物的細膩觀察與感性表達。
王慶鐘《台南北極殿》以墨色交融，再現宮廟紋飾、神像氣韻，並於圖中融入當代敘事節奏，透過筆觸書寫信仰，也讓水墨有重新被理解的可能。洪民裕《瑞獸通鳴》結合走獸、植物、宗教、人，試圖營造另一種神話幻覺，也反映自身內心世界，加以變形與誇張化。
李明則《太極功夫》結合現成物（如老舊磁磚），體現老物修補重製轉化為創作，將素人藝術與學院美學養分交織，帶有敘事性的幽默與江湖武俠情懷。 李明則《格陵蘭望遠鏡》外型呈圓盤狀，讓觀者聯想到從太空艙等無重力環境向外窺視的視角，重新探討空間與引力的關係。
策展人蔡文汀指出，該展聚焦於水墨在不同世代間的對話，並透過材質與觀念的轉換，回應當代文化的多元環境。展覽以「墨」象徵深厚文化底蘊，「光」象徵創新能量，「流變」象徵藝術在時代推移中的延伸、擴散與再造，發展出水墨嶄新藝術語彙。
該展邀集17位藝術家，橫跨資深、中壯、中青與新生代，包括洪根深、李明啓、李明則、詹獻坤（阿卜極）、蔡文汀、黃法誠、陳柏源、吳佳軒、石忘塵、高聖賢、劉雄俊、盧福壽、蔡式媚、梁震明、王慶鐘、陳卉穎、洪民裕等。作品涵蓋筆墨、複合媒材、裝置、影像至空間實驗，從平面到立體、從靜態至動態，完整呈現水墨藝術的多重面貌。
高師大美術學系榮譽教授洪根深表示，高雄當代藝術在臺灣美術史占有不可或缺地位，高雄水墨走出地域限制，讓更多觀眾看見其獨特價值。臺藝大書畫藝術學系教授羅振賢表示，水墨作為一種媒材，不會消失，只會不斷轉化，藝術家作品巡展，有助各地形成獨特風格並相互交流。
臺藝大有章藝術博物館館長李宗仁指出，水墨是一種帶有精神性的媒材，關鍵不在「何去何從」，而在於如何傳承並再發展，結合傳統與科技，形塑高辨識度的當代表現。
參展藝術家也分享創作觀點。黃法誠表示，水墨可作為一種文化符號，具有高度多元性與可能性；陳柏源則以九零後創作者的角度，談及高雄水墨是長時間與土地互動、實驗與討論所堆疊而成的成果。
策展人蔡文汀表示，高雄水墨帶有非主流卻極具特色的創作特質，其多元而開放的表現，正是臺灣當代水墨發展的重要縮影。
洪民裕《瑞獸通鳴》結合走獸、植物與器官想像。（記者黃朝琴攝）
蔡文汀《凝視飛翔物》複合水墨立體裝置。（記者黃朝琴攝）
王慶鐘《台南北極殿》以墨色交融，再現宮廟紋飾、神像氣韻，並於圖中融入當代敘事節奏。（記者黃朝琴攝）
蔡文汀《凝視空相》複合水墨立體裝置。（記者黃朝琴攝）
作品涵蓋筆墨、影像至空間實驗，從靜態至動態，呈現水墨藝術多重面貌。（記者黃朝琴攝）
洪根深《乙巳自許》，體現扎實傳統筆墨功力，也可見對寫實與具象風格的掌握。（記者黃朝琴攝）
詹獻坤《遊戲人間》系列，將水墨書畫與小立木結合，轉化為簡練純度的藝術作品。（記者黃朝琴攝）
《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，今（17）日舉行開幕儀式。（臺北市藝文推廣處提供）
李明則《格陵蘭望遠鏡》外型呈圓盤狀，聯想從太空艙向外窺視，重新探討空間與引力的關係。（記者黃朝琴攝）
李明則《太極功夫》結合老舊磁磚，帶有敘事性的幽默與江湖武俠情懷。 （記者黃朝琴攝）
其他人也在看
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 3 小時前 ・ 23
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前 ・ 12
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 55
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 1 天前 ・ 4
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
道士「摸靈桌」動作惹議 家屬懷疑偷亡者物品｜#鏡新聞
日前有家屬在社群平台發文，提到在靈堂辦喪事期間，監視器拍下畫面，疑似有頌經的道士，摸走亡者的物品，引發網友議論。而轄區警方在得知消息後，趕到現場關心，好在事後經確認是烏龍一場，原來道士不小心將「加熱菸主機」誤認「打火機」，才會拿錯，也在當天就歸還喪家。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士
知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問"可以踢你嗎?"被制止
社會中心／周秉瑜 桃園報導桃園中壢發生老翁尾隨學生事件。當時是放學時間，許多國中生聚集在校園旁超商，突然一名老翁現身盯著學生看，還脫口「可以踢你嗎」？所幸店員出面喝止，老翁才逃離現場，學校隨後報警並啟動輔導機制，事發後警方也找到老翁了解情況。放學時間，一群國中生到校園旁超商逗留，本來一切正常，但突然出現一名黑色衣服的阿伯，透過超商櫥窗緊盯裡面學生。聲源：當事國中家長會長：「學生當時都是驚嚇啦，有些人在（便利商店）裡面看書，有些人在裡面購買食品，突然就發現有一個怪老伯，在外面一直盯著他們，就是有一些不禮貌的行為。」這起校園周邊尾隨事件發生在桃園中壢，一名68歲石姓男子15號近下午5點時在一間超商附近出沒，還一度問國中生可以踢你嗎？讓學生當場嚇傻。多虧當時超商店員，出面喝斥。老翁透過超商玻璃窺探國中學生。（圖／民視新聞）當事國中家長會長：「我有親自跟這個店員道謝，大人帶著（學生）他們一起，做這些處置我是覺得，這些狀況是不錯的。」當事國中學務主任：「阿伯有來去跟他們做攀談，又有疑似騷擾的情況，讓他們覺得不是很舒服這樣，生教組長有先安撫一下學生情緒，學生先（待）在學校，我們也有連繫他的家長，也有家長來把學生接回去。」校方重回現場，阿伯早已不見人影，當下確保學生安全回家並啟動輔導機制，與派出所保持密切聯繫，家長會也po文，說明事發過程，也呼籲家長提醒孩子，要提高警覺。中壢警分局自強派出所巡佐說明當時情況。（圖／民視新聞）中壢警分局自強派出所巡佐林家鋐：「（校方）請警方，於放學時間加強巡邏，警方獲報後不敢大意，隨即調閱周遭監視器，目前未發生學生遭不當侵害情形。」警方事後找到石姓男子，是名失智症患者，至於為何尾隨學生，嚇學生，還要了解。但幸好學生都平安無事，警方也會針對學生上下學動線加強巡邏。原文出處：阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問「可以踢你嗎？」被制止 更多民視新聞報導獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光
即時中心／張英傑報導已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），他涉嫌跟妻子吳洛瑜以「不用上課、不用寫論文」，向外界販售哥斯大黎加英培爾大學「假學歷」，不法獲利超過上千萬元，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審認定黃男犯下53罪，刑期高達88年6月，不過，黃男目前下落不明，保證金200萬元被沒收，去（2025）年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年，他的通緝照也曝光！民視 ・ 9 小時前 ・ 6
保障入場者安全！2026台北動漫節公告Cosplay新規定：引發恐慌可限制入場
因應去年底發生的北捷隨機殺人事件所引發的公共安全疑慮，2026 台北國際動漫節正式公告最新 Cosplay 相關入場規範，明確指出，若裝扮形式經判定可能引發現場恐慌或影響維安，主辦單位將有權限制入場，甚至直接請離會場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
角板山梅花季開幕 王明鉅：打造北台灣冬季賞花指標景點
桃園市副市長王明鉅17日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。王副市長表示，復興區擁有豐富多元的四季觀光資源，冬季賞梅、春季賞櫻、夏季避暑、秋季則可前往小烏來泡湯，四季各具風貌，市府將持續把角板山行館打造為北臺灣冬季賞花的重要指標景點，吸引更多遊客到復興感受原鄉魅力。王明鉅表示，角板山行館園區近期完成大規模整修，不僅全面提升園區整體景觀與硬體設施品質，更榮獲「2025年國家卓越建設獎金質獎」肯定。此次整修兼顧歷史脈絡、景觀美學與遊憩品質的高標準改造，成功形塑兼具文化深度與觀光吸引力的園區環境。王副市長也指出，除目前正值盛開期的梅花美景外，角板山園區內亦規劃設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，未來開幕後，將進一步深化角板山地區的原住民族文化特色，並提升復興區整體觀光軟實力。王明鉅特別提及，市府補助復興區公所將原有介壽國中操場整建為停車場，可望有效紓解假日及花季期間的停車壓力；同時，市府亦正與區公所密切合作，規劃於介壽國中與農會間土地興建結合醫療與社會福利機能的綜合園區。未來園區除可滿足在地公共服務需求外，亦將整合郵局與農會物流功能，協助在地台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
天降熱水壺砸愛車! 新北男"旅館搞破壞"拒警盤查
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導開車開到一半天降熱水壺砸車！新北市土城有民眾的愛車被砸出一個洞，警方獲報到場，嫌犯不僅拒絕盤查，甚至還和員警起衝突，但男子不只亂丟東西，甚至還在旅館房間內搞破壞，直接把電視拆下，還在房內抽菸，另外後續被砸車的車主也對男子提告毀損。銀色轎車開到一半，突然一個熱水壺從天而降，駕駛聽到巨響，嚇得立刻停車查看，才發現愛車引擎蓋，被砸出一個洞。民眾：「一直在丟東西欸吼真的是。」駕駛傻眼，拿起被丟下來熱水壺，四處尋找兇手是誰，抬頭一看，就發現一名男子不斷從窗戶扔東西下來，氣得報警處理。鬧事楊姓男子：「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘。天上的星星笑地上的人。」看到警方找上門，男子還悠悠哉哉趴在床上抽菸，嘴裡哼著歌，拒絕警方盤查，甚至還大暴走。天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查（圖／民視新聞）員警vs.楊姓男子：「走開啦。你要不要自己走。不要。你要不要自己配合。」男子頑強拒捕，和員警爆發拉扯，但警察也不是省油的燈，兩名員警合力將人拉起，但就怕他情緒激動，會有傷人行為，立刻將人強制送醫。民視記者洪巧璇：「事發前一晚男子入住，新北市土城的這間飯店，但他卻失控在房間內大鬧一場，不只把熱水壺往下丟，甚至還把房間內的電視拆下來。」附近民眾：「隔壁本來就住很多有的沒有的，可能住宿費便宜吧，類似個人的那種狀況的問題，警察很快就來處理了。」飯店業者又氣又無奈，惡客入住不到24小時，就把房間內搞得一團亂，而另外無故被砸的車主，也對楊姓男子提告毀損。天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查（圖／民視新聞）土城所所長沈文傑：「依法將楊男強制送醫救護，全案將依毀損罪移請偵辦。」警方除了將人強制送醫之外，也依規定受理報案，防止這顆不定時炸彈，再次失控。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：天降熱水壺砸民眾愛車！ 新北男「旅館搞破壞」拒警盤查 更多民視新聞報導中天主播「馬德」遭羈押昔嗆：來抓我啊！網驚還有1前例：話不能亂講最新／疑涉助中國在台發展組織 《中天》主播「馬德」林宸佑遭押詳細案情曝光了揪出一串肉粽？不只《中天》林宸佑 橋院：共6人遭羈押禁見民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
六甲落羽松 黃綠紅漸層色迎賓
一波波冷鋒過境後，台南市台1線省道旁的林鳳營菁埔埤「六甲落羽松」樹林紅了3成，現有綠、黃、紅3種漸層色調共存，假日已出現搶先一睹落羽松美景的遊覽車潮，林鳳營社區志工元旦進駐，第8屆落羽松季於31日舉辦，預計農曆年前後將是最紅時刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言