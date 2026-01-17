《墨光．流變》新語境 高雄水墨畫家跨世代聯展

記者黃朝琴／臺北報導

《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，即起擇定臺北市藝文推廣處特展室登場，包括洪根深等17位藝術家展出42件展品，透過跨世代、跨媒材、跨領域特質，展現藝術家們如何從傳統筆墨、文化符碼到跨媒介實驗，引領觀眾走入水墨藝術的新語境，看見水墨在傳統與當代之間的深度與能量。

《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，由高雄市文化局文化中心主辦，臺北市藝文推廣處合辦，由蔡文汀、盧福壽、詹獻坤（阿卜極）3位藝術家共同策展，今（17）日舉行開幕儀式，臺北市藝文推廣處長詹素貞表示，該展是南北藝術長期交流、彼此滋養的成果，不同世代、風格與媒材實驗的作品齊聚一堂，不僅展現水墨多樣性與發展的活力。

廣告 廣告

蔡文汀《凝視飛翔物》複合水墨立體裝置，探尋水墨的複合性，將水墨與跨媒介進行跨接整合，水墨藝術從二維向度推進到三維向度的空間立體裝置型態。 詹獻坤（阿卜極）《遊戲人間》系列，將水墨書畫的書寫性與小立木結合，轉化為簡練純度的藝術作品，直探貫穿於你我生命內在深處的意識靈光。

盧福壽《擬山石》水墨畫，捨棄傳統水墨的嚴謹章法，轉而嘗試融合東西方表現技法，尋求水墨畫的新出路，不僅在於描寫外象，更著重於水墨質素的實驗與個人風格的詮釋。

洪根深《乙巳自許》壓克力顏料作品，不僅體現扎實的傳統筆墨功力，也可見其早期對寫實與具象風格的掌握，展現創作者對自然或人物的細膩觀察與感性表達。

王慶鐘《台南北極殿》以墨色交融，再現宮廟紋飾、神像氣韻，並於圖中融入當代敘事節奏，透過筆觸書寫信仰，也讓水墨有重新被理解的可能。洪民裕《瑞獸通鳴》結合走獸、植物、宗教、人，試圖營造另一種神話幻覺，也反映自身內心世界，加以變形與誇張化。

李明則《太極功夫》結合現成物（如老舊磁磚），體現老物修補重製轉化為創作，將素人藝術與學院美學養分交織，帶有敘事性的幽默與江湖武俠情懷。 李明則《格陵蘭望遠鏡》外型呈圓盤狀，讓觀者聯想到從太空艙等無重力環境向外窺視的視角，重新探討空間與引力的關係。

策展人蔡文汀指出，該展聚焦於水墨在不同世代間的對話，並透過材質與觀念的轉換，回應當代文化的多元環境。展覽以「墨」象徵深厚文化底蘊，「光」象徵創新能量，「流變」象徵藝術在時代推移中的延伸、擴散與再造，發展出水墨嶄新藝術語彙。

該展邀集17位藝術家，橫跨資深、中壯、中青與新生代，包括洪根深、李明啓、李明則、詹獻坤（阿卜極）、蔡文汀、黃法誠、陳柏源、吳佳軒、石忘塵、高聖賢、劉雄俊、盧福壽、蔡式媚、梁震明、王慶鐘、陳卉穎、洪民裕等。作品涵蓋筆墨、複合媒材、裝置、影像至空間實驗，從平面到立體、從靜態至動態，完整呈現水墨藝術的多重面貌。

高師大美術學系榮譽教授洪根深表示，高雄當代藝術在臺灣美術史占有不可或缺地位，高雄水墨走出地域限制，讓更多觀眾看見其獨特價值。臺藝大書畫藝術學系教授羅振賢表示，水墨作為一種媒材，不會消失，只會不斷轉化，藝術家作品巡展，有助各地形成獨特風格並相互交流。

臺藝大有章藝術博物館館長李宗仁指出，水墨是一種帶有精神性的媒材，關鍵不在「何去何從」，而在於如何傳承並再發展，結合傳統與科技，形塑高辨識度的當代表現。

參展藝術家也分享創作觀點。黃法誠表示，水墨可作為一種文化符號，具有高度多元性與可能性；陳柏源則以九零後創作者的角度，談及高雄水墨是長時間與土地互動、實驗與討論所堆疊而成的成果。

策展人蔡文汀表示，高雄水墨帶有非主流卻極具特色的創作特質，其多元而開放的表現，正是臺灣當代水墨發展的重要縮影。

洪民裕《瑞獸通鳴》結合走獸、植物與器官想像。（記者黃朝琴攝）

蔡文汀《凝視飛翔物》複合水墨立體裝置。（記者黃朝琴攝）

王慶鐘《台南北極殿》以墨色交融，再現宮廟紋飾、神像氣韻，並於圖中融入當代敘事節奏。（記者黃朝琴攝）

蔡文汀《凝視空相》複合水墨立體裝置。（記者黃朝琴攝）

作品涵蓋筆墨、影像至空間實驗，從靜態至動態，呈現水墨藝術多重面貌。（記者黃朝琴攝）

洪根深《乙巳自許》，體現扎實傳統筆墨功力，也可見對寫實與具象風格的掌握。（記者黃朝琴攝）

詹獻坤《遊戲人間》系列，將水墨書畫與小立木結合，轉化為簡練純度的藝術作品。（記者黃朝琴攝）

《墨光‧流變》高雄水墨藝術巡迴展，今（17）日舉行開幕儀式。（臺北市藝文推廣處提供）

李明則《格陵蘭望遠鏡》外型呈圓盤狀，聯想從太空艙向外窺視，重新探討空間與引力的關係。（記者黃朝琴攝）

李明則《太極功夫》結合老舊磁磚，帶有敘事性的幽默與江湖武俠情懷。 （記者黃朝琴攝）