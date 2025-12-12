墨國明年擬對亞洲國家提高關稅 部分台灣廠商恐受影響

全球經貿變局再有風波，墨西哥國會在當地時間10日通過法案，宣布自2026年起將對未與墨西哥簽訂貿易協定的亞洲國家，研擬課徵5%到50%不等關稅，內容涵蓋了汽車、鋼鐵、紡織等1400多項商品，而根據條件台灣也在列。

東吳大學商學院助理教授林柏翰分析，「台灣對墨西哥的雙邊貿易，目前台灣是一個順差的狀況，就是說我們近幾年來對於墨西哥大概是產生了有300多億的一個出口量，出口的部分包含所謂的PCB載板、車用模組等零組件，這些是一個大宗。」

根據經濟部數據，2024年台墨貿易總值是108億美元，台灣出口墨西哥79億、墨西哥對台出口29億。2025年則是總額242億美元，台灣出口211億、進口31億，整體呈現貿易順差。

而根據統計，台灣主要出口顯示卡、GPU、處理器控制器、印刷電路、面板、路由器等，尤其是板卡廠被點名可能首當其衝。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，「墨西哥等於是台灣的離岸外包，這一波事實上是針對鋼鐵、塑膠等傳統產業，另外一塊重點是我們全球有所謂的資通訊協定（ITA）。」

專家分析，墨西哥主要是要聯合美國關稅政策，防止中國繞路洗產地，而台灣出口大宗商品都受ITA保護，預估影響可控。經濟部則表示，關稅措施最終施行項目及法案內容尚未正式公布，將持續關注。