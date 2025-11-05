墨女總統遭男當街強吻襲胸！隨扈在旁滑手機

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城街頭與民眾交談時，突遭一名男子偷親脖頸、試圖襲胸。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城歷史城區與民眾互動，突遭一名男子從背後突襲侵犯，男子試圖親吻並襲胸，影片曝光掀起討論，隨扈也被發現在滑手機，等到男子上前得逞才將其拉開，墨西哥女權主義者也紛紛呼籲總統府不能輕放這名男子。

根據衛報報導，薛恩鮑姆在墨西哥城街頭與民眾互動時遭到一名男子猥褻，這引發了人們對總統安保措施不足以及該國女性面臨的性騷擾程度的議論。

廣告 廣告

畫面顯示，一名明顯喝醉的男子試圖薛恩鮑姆的脖子，並從背後擁抱她，雙手貼上胸部，薛恩鮑姆試圖甩開他的手後轉身面對他，隨後才有一名隨扈介入並擋在兩人中間。

當那名男子被帶走時，可以看到謝因鮑姆僵硬地笑著說「別擔心」；男子仍試圖想搭肩，遭隨扈阻擋；警方隨後證實該男子已被逮捕。

事件也凸顯了薛恩鮑姆在街上面臨的更廣泛的安全風險，因為影片中沒有清楚地看到她的隨扈人員，而且過了幾秒鐘才有人介入。由畫面可看到，隨扈一開始甚至拿著手機準備盯著螢幕，直到看到男子後，才伸出手機並上前阻擋。

就在幾天前，米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）亡靈節慶祝活動，當地市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才遭槍殺身亡。他在幾個月前，還曾向薛恩鮑姆求助，對抗該地區的犯罪集團。

報導提到，在2024年6月的大選前，有37名候選人在競選途中被殺害；自10月1日薛恩鮑姆政府上台以來，又有10名市長被殺害。薛恩鮑姆政府現任的安全部長哈爾富奇(Omar García Harfuch)在2020年也曾被開槍掃射過。

墨西哥女權運動人士及女性媒體人紛紛對此事表達不滿，感嘆「即便妳是總統，任何男人都認為自己有權利碰妳」；並呼籲總統府能提起訴訟，並發出明確的訊息：「任何男性都無權在未經女性同意的情況下親吻或觸摸她們」。

這已不是薛恩鮑姆首次被突襲，去年在恰帕斯州競選時，也被幾名蒙面男子攔住了她的車輛，要求她談該州的暴力問題，然後才讓她離開。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

掃黑市長才遇襲身亡！墨西哥女總統「遭偷親、襲胸」反應曝

影／川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN分析：美國分裂勘比內戰

紐約選出首位穆斯林市長！自稱「川普最可怕噩夢」的曼達尼是誰？