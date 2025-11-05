墨女總統遭男當街強吻襲胸！隨扈在旁滑手機
[NOWnews今日新聞] 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城歷史城區與民眾互動，突遭一名男子從背後突襲侵犯，男子試圖親吻並襲胸，影片曝光掀起討論，隨扈也被發現在滑手機，等到男子上前得逞才將其拉開，墨西哥女權主義者也紛紛呼籲總統府不能輕放這名男子。
根據衛報報導，薛恩鮑姆在墨西哥城街頭與民眾互動時遭到一名男子猥褻，這引發了人們對總統安保措施不足以及該國女性面臨的性騷擾程度的議論。
畫面顯示，一名明顯喝醉的男子試圖薛恩鮑姆的脖子，並從背後擁抱她，雙手貼上胸部，薛恩鮑姆試圖甩開他的手後轉身面對他，隨後才有一名隨扈介入並擋在兩人中間。
當那名男子被帶走時，可以看到謝因鮑姆僵硬地笑著說「別擔心」；男子仍試圖想搭肩，遭隨扈阻擋；警方隨後證實該男子已被逮捕。
事件也凸顯了薛恩鮑姆在街上面臨的更廣泛的安全風險，因為影片中沒有清楚地看到她的隨扈人員，而且過了幾秒鐘才有人介入。由畫面可看到，隨扈一開始甚至拿著手機準備盯著螢幕，直到看到男子後，才伸出手機並上前阻擋。
就在幾天前，米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）亡靈節慶祝活動，當地市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才遭槍殺身亡。他在幾個月前，還曾向薛恩鮑姆求助，對抗該地區的犯罪集團。
報導提到，在2024年6月的大選前，有37名候選人在競選途中被殺害；自10月1日薛恩鮑姆政府上台以來，又有10名市長被殺害。薛恩鮑姆政府現任的安全部長哈爾富奇(Omar García Harfuch)在2020年也曾被開槍掃射過。
墨西哥女權運動人士及女性媒體人紛紛對此事表達不滿，感嘆「即便妳是總統，任何男人都認為自己有權利碰妳」；並呼籲總統府能提起訴訟，並發出明確的訊息：「任何男性都無權在未經女性同意的情況下親吻或觸摸她們」。
這已不是薛恩鮑姆首次被突襲，去年在恰帕斯州競選時，也被幾名蒙面男子攔住了她的車輛，要求她談該州的暴力問題，然後才讓她離開。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
掃黑市長才遇襲身亡！墨西哥女總統「遭偷親、襲胸」反應曝
影／川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN分析：美國分裂勘比內戰
紐約選出首位穆斯林市長！自稱「川普最可怕噩夢」的曼達尼是誰？
其他人也在看
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 10 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 15 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 2 小時前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 3 小時前
謝侑芯命案黃明志疑逃遭逮！警局清楚照曝光超憔悴「滿臉鬍渣頭髮稀疏」
「護理師女神」網紅謝侑芯赴馬來西亞猝死異鄉，傳出不幸在飯店猝逝，然而死因疑點重重。大馬籍話題歌手黃明志捲入命案，當時也在房內，傳出他見到救護車抵達後準備往電梯方向離開，神色慌張的樣子引起警方注意遭攔截，才讓謝侑芯命案現場也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 23 小時前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
太子集團在台9年狂撈45億！劉世芳：首腦陳志「有多重國籍」查察不易
【記者邱筠媜／台北報導】美國司法部破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的跨國詐騙網，該集團9年間在台洗錢高達45億元，北檢昨發動搜索行動，兵分47路帶回25名嫌犯。對此，內政部長劉世芳今（5日）表示，太子集團首腦陳志擁多重國籍、多次進出台灣，查察不易，但已全力配合美方調查，「勿枉勿縱」。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 20 小時前
獨／台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎
台中警方與動保人士聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工，現場查獲多把刀械、磅秤等作案工具，冰箱中還發現疑似保育類水鹿遺骸！經確認，部分狗肉含有晶片，竟是飼主走失多時的愛犬「多多」。據統計，這些捕狗移工年獲利恐高達新台幣2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規漏洞。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
黃明志遭通緝投案！最新行蹤曝光 自爆7次通緝都沒逃過喊：給死者交代
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭依擁毒及濫用毒品2罪名起訴，命案中的關鍵人物黃明志失聯，大馬警方4日通緝黃明志。黃明志今（5）日凌晨突然發聲，已從新山到吉隆坡，更聲稱自己不會逃，「我會全力協助警方調查，給死者家屬一個交代。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
捲謝侑芯命案續失聯.改謀殺案偵辦 黃明志被大馬警"正式通緝"
生活中心／綜合報導31歲網紅謝侑芯，上個月被發現猝死在馬來西亞的飯店，當時同房的還有大馬歌手黃明志，警方在男方身上搜出搖頭丸毒品，全案原本被列為猝死案調查，但今天（4日）突然宣布，改以謀殺案偵辦。而且大馬警方已經找黃明志六小時找不到，正式列為追緝名單。民視 ・ 22 小時前