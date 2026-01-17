墨海藝術協會2025大豐收 廖迎晰理事長許諾2026續帶領進軍國際展

▲台中市墨海藝術協會召開會員大會，大家開心慶祝豐收的一年。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】由知名藝術家廖迎晰帶領的台中市墨海藝術協會，2025表現亮眼，繳出亮麗成績單，共有5位藝術家會員在英國倫敦首屆白點藝術國際展獲獎，廖迎晰理事長個人亦因在雕塑及公共藝術的卓越成就，獲頒東海大學2025第十六屆全國校友楷模，堪稱豐收的一年。

▲藝術家張若綺（左）獲頒倫敦首屆白點藝術國際展評審委員提名獎，開心與廖迎晰理事長合影。

墨海藝術協會於1月17日在台中市金典酒店召開第四屆第二次會員大會，去年5月帶領10餘位藝術家赴倫敦參展的廖迎晰理事長，會中轉頒白點藝術國際展獎項，包括獲得優秀作品獎的4位藝術家顧文華、徐兆慧、黃秋月、鄭皓仁，以及得到評審委員提名獎的張若綺。廖迎晰理事長開心的說，這是大家共同努力合作的成果。

▲獲頒倫敦首屆白點藝術國際展優秀作品獎的藝術家，左起顧文華、徐兆慧、黃秋月、鄭皓仁，開心與廖迎晰理事長（右2）合影。

廖迎晰理事長在會中宣佈，2026年將持續帶領墨海藝術家進軍國際展，包括 2 月中旬在法國巴黎大皇宮舉行的 ART CAPITAL 藝術博覽會，4月初在大陸東莞舉行的莞台藝術季，以及協助會員到日本東京辦理個展及聯展，期能為個人亦為台灣爭光。

▲廖迎晰理事長開心跟大家一起過生日，感動的切下大蛋糕與眾人分享。

至於廖迎晰理事長個人2025在國際展的表現更是精彩，除參與倫敦白點藝術國際展外，同時在倫敦千禧畫廊辦理個展結束後，特地帶著心愛的粉紅色雕塑作品〈重返地球〉，巡迴倫敦市區各大景點快閃打卡，進行別開生面的無聲行動，在當地轟動一時。此外；她在2025台北國際藝術博覽會推出的《演化的寓言》個展，亦備受好評。東海大學美術研究所第52屆畢業的廖迎晰，亦因此膺選2025東海大學全國校友楷模，可說實至名歸。

▲墨海會員大會在琵琶王子黃俊豪演奏動聽樂曲中揭開序幕。

墨海會員大會，由琵琶王子黃俊豪演奏〈春江花月夜〉、〈櫻花〉、日本和風組曲及新疆維吾爾族民歌等動聽樂曲揭開序幕，藝術家張秉宏亦帶來精彩的薩克斯風演奏，除音樂演出外，並有KTV歌唱、慶生、交換禮物及現金摸彩等娛樂節目。著名雕塑家洪易、東碩畫會理事長邱泰洋、東海大學台中市校友會理事長邱于珊及副理事長陳秀枝、中港澄清醫院神經內科主任葉守正醫師、眾望愛心基金會理事長及立人高中校友會會長廖俊傑等貴賓到場共襄盛舉。

會員大會壓軸為溫馨的慶生活動，1月17日剛好是廖迎晰理事長生日，協會特別準備一個大蛋糕，在眾人齊唱生日快樂歌及祝福聲中，廖迎晰理事長含著淚水切下蛋糕。她激動的說，今天很開心跟大家一起過生日，真的很感動。