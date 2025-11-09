墨爾本推素 竹筒回娘家援光復

澳洲慈濟墨爾本聯絡處，舉辦「竹筒回娘家、蔬食護地球」活動，想要傳遞疾病就是貪口欲，因此也有期待更多人一起響應蔬食。

民眾 黃立人：「我姨婆是吃素的，我媽媽，我們家族有這個傳承的，所以對我來講，會希望把這些文化帶回到家庭去。」

這場活動，安排蔬食料理教學、健康工作坊及義賣攤位。志工也在活動中，介紹慈濟竹筒歲月的典故，這天也是竹筒回娘家的日子，大眾響應，為花蓮光復鄉賑災匯集愛心。

更多 大愛新聞 報導：

阻絕路殺悲劇 澳洲設"虛擬圍籬"減少傷害

澳洲雪梨素食展 慈悲與愛有志一同

