墨爾本驚喜同框！周杰倫、陳奕迅現身澳網看台 「神曲組合」成焦點

娛樂中心／程正邦報導

澳洲網球公開賽（Australian Open）戰況白熱化，場邊神祕嘉賓更讓球迷驚艷。華語樂壇兩大天王周杰倫與陳奕迅（Eason），於今（30）日被目擊現身墨爾本公園，一同觀看阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決茲維列夫（Alexander Zverev）的頂尖對決。兩位巨星罕見並肩而坐，不僅展現深厚私交，更成為本屆澳網另一道耀眼的「星光」風景。

周杰倫與陳奕迅出現在澳網球場邊觀賽，吸引不少粉絲搶拍。（圖／翻攝自臉書）

兩大天王澳網大會師 前晚還揪王俊凱吃火鍋

周杰倫對網球的熱愛早已不是新聞，日前他才受邀參加澳網「一分大滿貫」（One Point Challenge），雖然首輪對上澳洲年輕好手時，因反應不及「未揮拍即遭淘汰」，但他自嘲幽默的態度反倒贏得球迷好感。

除了球場競技，周杰倫此次澳洲行更是「星友」成群。據墨爾本當地民眾目擊，周杰倫與陳奕迅在觀賽前晚，已與中國人氣偶像王俊凱在當地知名火鍋店聚餐。桌上三人互動熱絡，顯見「王王聯手」不分領域，跨足音樂與體育愛好。

周杰倫和陳奕迅因神曲《淘汰》建立好交情，兩人曾在中國選秀節目擔任導師。（資料照／浙江衛視）

回首〈淘汰〉神曲情緣 天王交情已逾十載

周杰倫與陳奕迅的友情在圈內傳為佳話，最著名的契機莫過於神曲〈淘汰〉的誕生。當年兩人在頒獎典禮後台相識，周杰倫主動提議邀約寫歌，並迅速交出詞曲。

陳奕迅曾開玩笑說，當初拿到 demo 時覺得周杰倫「是不是想淘汰他」，因為整首歌充滿濃厚的「周氏情歌」色彩，音域挑戰極高。然而，這首經典佳作最終成為陳奕迅最具代表性的國語作品之一，也奠定了兩人在音樂之外、相惜至今的堅實情誼。

體育與音樂的跨界魅力

周杰倫近年積極推廣網球運動，不僅多次在社群分享練球日常，更頻頻現身國際大賽。此次偕同陳奕迅出現在澳網觀眾席，除了展現兩位歌壇老友的放鬆時光，也無形中為澳網在亞洲區增添不少熱度。

