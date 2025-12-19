墨綠小屋裡的時光凝結～在內壢巷弄，與一杯利休抹茶奶酪飲共度英倫復古的午後

桃園中壢｜浮生生甜點工作室

位於內壢高中附近的「 浮生生甜點工作室」，外觀有著濃厚的英倫復古風情， 浮生生將原本平凡的巷弄民宅，改造成一座充滿故事感的墨綠色小屋，浮生生這個名字，聽起來帶點禪意，也帶著一點對生活的期許，彷復希望每一個推開門的客人，都能暫時放下生活的重擔，在這裡偷得浮生半日閒。

雖然營業時間只有週五至週一的下午時段，限定享用 蛋糕甜點的珍貴，反而讓每一次的造訪都充滿了儀式感，享用一塊蛋糕的時間，好好療癒自己。

交通方式

開車前往

巷子不算大，但附近有多個公有收費停車場，若是假日來建議稍早到，甜點店在社區住宅區內，停車位需碰碰運氣。

大眾交通工具

若以火車為起點：中壢火車站 → 步行約 15 分鐘 → 浮生生甜點工作室

或可轉搭公車至「中壢高中」、「成章里」站下車，再步行約 5 分鐘即可抵達。

浮生若夢，為歡幾何？在忙碌的城市縫隙裡，我們都需要一個可以浮上水面換氣的瞬間。

門口左右擺放著兩張復古的藤編木椅與一張小圓桌，這是整間店最熱門的打卡點，天氣好時，陽光灑落在綠牆與木地板上，隨便拍都像是電影劇照。

小小的店內座位數真的不多，如果真的很想吃，建議提前訂位或是預留甜點會比較保險。

浮生生沒有醒目的巨大招牌，只有一抹沈穩優雅的墨綠色，靜靜地佇立在成章一街的轉角，這裡一週只營業四天，就像是為了週末想要逃離喧囂的人們，特地準備的秘密基地。

可能是我們抵達的時間較晚，所以冰櫃裡的甜點只剩下三款，原本想吃的抹茶蛋糕已經售完了。

菜單/MENU

每人低消一杯飲品

例假日尖峰時段用餐時間90分鐘

禁帶外食

寵物友善

浮生生的菜單品項不算多，這裡沒有工廠批發的半成品，有著是店家親手烘焙的溫度。

招牌甜點： 以乳酪蛋糕、戚風蛋糕為主打，其中是抹茶系列最受歡迎，是不是抹茶控都知道這裡是以抹茶為主，所以來到這裡大多都是點抹茶系列，太晚到就沒了…

抹茶牛奶奶酪飲150元

(鮮奶、利休抹茶、原味奶酪)

除了經典的義式咖啡，這裡的特調飲品非常有看頭，像是用玻璃瓶裝的奶酪飲，視覺與味覺雙重享受，也有人選擇直接連瓶一起外帶。

飲品呈現美麗的三色漸層，最底部是雪白的原味奶酪，中間是鮮奶，最上層則是翠綠濃郁的抹茶，吸管選用的是琥珀色的玻璃吸管，環保又有質感。

建議先不要攪拌，將吸管插到底部吸一口。你會先吸到滑溜軟嫩的原味奶酪，奶酪口感介於布丁與豆花之間，奶香十足，接下來就攪拌均勻，抹茶的微苦剛好中和了奶酪的甜，每一口都有咀嚼感，一次可以喝到兩種吃法。

拿鐵125元

不知道是不是太多客人都會問有沒有拉花，店家直接寫拿鐵沒有拉花，直接給你一壺牛奶自己拉花，想要什麼花都可以自己玩，當然我只會弄成混世大魔王…

咖啡的苦味適中，不會搶走甜點的風采，反而能有效地清口，讓下一口蛋糕依然美味。

芋頭泥奶酥乳酪蛋糕200元

(北海道luxe乳酪/原味奶酥/底層純芋頭泥/上層芋頭泥乳酪)

芋頭泥乳酪入口即化。這裡的乳酪不是那種重乳酪的黏膩，而是輕盈中帶著奶香，完美融合了芋頭的香氣。

每一口都吃得到芋頭，卻不會過度厚重。是那種吃完後口腔還留著柔柔芋香，只是底下刻意留下來的芋泥有加入不同的熟度，吃起來不太習慣，其他表現的很不錯。

浮生生，是屬於內壢的溫柔小宇宙，甜度不高、食材原味濃厚的甜點，能讓人慢下來、充滿生活感的午後，坐在門口吹著微風也很舒服，只是每週僅限定營業4天，只有午後時間營業，想吃要把握時間，喜歡吃甜點的朋友不妨可以來試試，記得要先預訂以免久候～

浮生生甜點工作室

地址： 32067桃園市中壢區成章一街101巷1號

營業時間：週五至週一：13:00–18:00(週二至週四公休)

IG

文章來源：VIVIYU小世界