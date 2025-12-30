墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所

「家，是人與毛孩共享的溫暖世界。」對愛貓夫妻陳先生與陳太太而言，家的想像不僅承載日常生活的便利與美感，更希望每一處角落都能給予三隻貓咪安全、自在的活動空間。歐德設計師李翊誠延續前次合作的默契，將這次20坪的三房宅邸打造為「人貓共居」的理想樣貌。相較上一個案子，更寬裕的空間讓喵星人能自在探索，也讓屋主的生活品質與美感期待得以完整實現。

SPACE NOTES

建築形式//新成屋

空間坪數//20坪

空間格局//3房1廳1衛

主要建材//歐德系統傢俱、鋁框玻璃滑門、跳色油漆、木作造型隔間牆、木作天花板貓跳台

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

重點設計1：洞洞板收納鋪陳，木質溫度緩緩展開

玄關以深灰色耐磨磚鋪設，巧妙界定落塵區與淺木紋公共空間，兼具實用與美感。寬敞的收納櫃體可容納日常用品，搭配白色直紋門片與木質洞洞板，增添活潑與溫潤質感。木質貼皮的天花板帶有不規則弧度，巧妙包覆樑體以緩解壓迫感，並與木地板呼應，整體營造小木屋般的溫馨感，讓每一步都感受到家的舒適與細膩。

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

重點設計2：墨綠層次相映，光線流動於餐敘之間

從玄關向前，墨綠色柱體搭配白色曲線，不僅成為視覺亮點，也自然引導動線至餐廳。餐廳位於區域中心，方正格局搭配四人座餐桌與溫莎椅，營造親密用餐氛圍。主視覺的墨綠牆面與木質語彙形成對比，呈現鮮明色彩層次，撞色中仍流露暖雅氣息。長虹玻璃與壓花玻璃拼接的滑門，既阻隔廚房油煙也為毛孩的安全把關，使光線柔和流淌於空間中。

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

重點設計3：貓咪步道輕串，客廳成為共享日常

客廳面向大面落地窗，明亮寬敞。潔白的牆面上設置多個木質貓跳台，讓貓咪一路攀升至天花的貓步道。木質的天空步道底端以玻璃設計，讓屋主可以觀察貓咪靈動的肉掌。懸浮式淺木色電視櫃、木質茶几與沙發背後的木作輕隔間書房，營造整潔、流暢的視覺感受。書房的木質隔牆結合清玻璃，既引入自然光，又維持公共區域與書房的視覺連結；鋁框玻璃滑門作為口袋門可完全收起，靈活調整空間使用需求。

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

重點設計4：弧線柔化邊界，臥室回歸靜謐安心

臥室延續公共空間的溫潤木色基調，大面窗引入自然光。天花板以圓弧造型修飾樑體，搭配隱藏燈帶，創造柔和光影氛圍。淺色木紋系統櫃、白牆與床頭背板整合深灰藍立體軟包，構築安穩的休憩感受。衣櫃與化妝台整合為長軸收納牆，櫃體導角設計與柔和線條呼應，使整體臥室空間不僅舒適，也兼顧貓咪在臥室活動的安全性。

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

墨綠與柔木光影，貓步跳躍的溫暖居所｜歐德傢俱

陽光灑落的客廳、溫暖舒適的臥室，毛孩自由跳躍於每個角落，細節中藏著貼心與溫度，讓家成為人與貓共享、充滿笑聲與愛的溫暖天地。

