墨西哥下月提高關稅 我成功爭取82貨品調降或維持原狀

〔記者陳鈺馥／台北報導〕墨西哥明年1月起，將提高對非自由貿易協定(FTA)國家數千種商品的關稅。行政院經貿談判辦公室今(23)日表示，電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，均未被列入調增清單。我方成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。台商在墨西哥投資規模龐大，且台墨並無簽署雙邊FTA，影響所及備受關注；經貿辦指出，墨西哥參眾兩院今年12月10日通過對來自未簽署FTA國家調高1463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。本項法案近期將由墨國總統簽署後，預計從2026年1月1日起生效。經貿辦說明，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。經貿辦強調，82項貨品中維持現有稅率者27項，包括汽車零組件(後視鏡等21項)、塑膠製品(3項)、鋼品(3項)。調低增幅者55項，包括汽車零組件(齒輪箱等16項)、化纖、樹酯、PVC及人造皮(31項)、紙板及標籤(5項)、化妝品及原料(2項) 及摩托車 (1項)。此外，本次墨國調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，2025年1至9月則為6.96億美元。經貿辦提及，我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口之70%，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。經貿辦說，本案從本年9月墨國提出法案開始，我駐墨西哥代表處即關注進展，協助研擬我重要輸墨產品及在墨投資台商關切項目清單，並協助向墨國行政及立法部門建議，成功爭取到82項貨品獲墨方維持現有稅率或調低增幅，在此對其努力表示最大謝意。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普關稅最大受害者不是中國！亞洲2025年表現最差貨幣是「它」

台灣被點名「全球最親日」! 日媒1句話揭關鍵 全因「一座銅像」

魏哲家預言成真！英特爾18A製程效能傳出遜於台積電3奈米

影音》中國EUV曼哈頓計畫 美專家踢爆真相

