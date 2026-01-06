墨西哥不是委內瑞拉 薛恩鮑姆：不相信有入侵的可能性

美聯社5日報導，在美國軍事干預委內瑞拉之後，儘管美國總統川普(Donald Trump)發出威脅，但墨西哥政府和分析人士仍不認為，美國會單方面對墨西哥販毒集團採取軍事行動。

組織犯罪非干預能處理

他們表示，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府一直遵從華盛頓的要求，而且兩國之間的經濟關連至關重要。

儘管如此，許多人士預期還會有更多這類威脅，以便從墨西哥獲得更多讓步。而且沒有人敢完全排除這位美國總統作出意外之舉的可能性。

薛恩鮑姆5日則淡化美國軍事行動的可能性，不認為有這種風險，表示兩國之間有協調與合作。「我不相信入侵(的可能性)，我甚至不相信他們有認真看待這件事」，「組織犯罪並不是(外國軍事)干預能夠處理的」。

墨西哥不是委內瑞拉

墨西哥的情況和委內瑞拉或華盛頓正關注的其他國家─例如古巴是完全不同的。首先，薛恩鮑姆是一位具有人氣的民選總統。其次，墨西哥是美國的主要的商業夥伴，有4千萬墨西哥人住在美國。第三，前墨西哥駐美大使巴塞納(Martha Barcena)表示，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)已承認與墨西哥之間有高層級的合作。

威脅是一種談判武器

自從川普競選總統以來，他和他的圈內人士就試探性的提出入侵或攻擊墨西哥毒梟的想法，但語氣上已經越來越收斂。

墨西哥安全分析家沙烏塞多(David Saucedo)表示，這些威脅、類似於那些對墨西哥商品祭出關稅的威脅，有的已經實施了，有的還沒，它們一直被用來當作「談判武器」，藉此取得「商業、外交和政治的有利條件」。

他表示，川普和盧比歐「扮黑臉和白臉」，川普威脅，盧比歐安撫。(編輯:王志心)