墨西哥不是委內瑞拉 薛恩鮑姆：不相信有入侵的可能性
美聯社5日報導，在美國軍事干預委內瑞拉之後，儘管美國總統川普(Donald Trump)發出威脅，但墨西哥政府和分析人士仍不認為，美國會單方面對墨西哥販毒集團採取軍事行動。
組織犯罪非干預能處理
他們表示，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府一直遵從華盛頓的要求，而且兩國之間的經濟關連至關重要。
儘管如此，許多人士預期還會有更多這類威脅，以便從墨西哥獲得更多讓步。而且沒有人敢完全排除這位美國總統作出意外之舉的可能性。
薛恩鮑姆5日則淡化美國軍事行動的可能性，不認為有這種風險，表示兩國之間有協調與合作。「我不相信入侵(的可能性)，我甚至不相信他們有認真看待這件事」，「組織犯罪並不是(外國軍事)干預能夠處理的」。
墨西哥不是委內瑞拉
墨西哥的情況和委內瑞拉或華盛頓正關注的其他國家─例如古巴是完全不同的。首先，薛恩鮑姆是一位具有人氣的民選總統。其次，墨西哥是美國的主要的商業夥伴，有4千萬墨西哥人住在美國。第三，前墨西哥駐美大使巴塞納(Martha Barcena)表示，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)已承認與墨西哥之間有高層級的合作。
威脅是一種談判武器
自從川普競選總統以來，他和他的圈內人士就試探性的提出入侵或攻擊墨西哥毒梟的想法，但語氣上已經越來越收斂。
墨西哥安全分析家沙烏塞多(David Saucedo)表示，這些威脅、類似於那些對墨西哥商品祭出關稅的威脅，有的已經實施了，有的還沒，它們一直被用來當作「談判武器」，藉此取得「商業、外交和政治的有利條件」。
他表示，川普和盧比歐「扮黑臉和白臉」，川普威脅，盧比歐安撫。(編輯:王志心)
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 32
逾萬人刷台新卡進北捷 賺3.8%回饋這樣綁卡
[NOWnews今日新聞]台北捷運今（2026）年1月3日起開放「信用卡感應支付」與「QRcode乘車碼」乘車，台新銀行獨家承作北捷「信用卡感應」與「QRCode乘車碼」收單服務。根據台新銀行統計，上...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 1
美魔女洩春光險全國放送！何妤玟才出手救援 今生日曝最大心願
女星何妤玟今（4）日迎來48歲生日，3日深夜她在社群平台感性發文，許願未來變得更加真實美好且自由，祝福自己生日快樂。巧的是，58歲「不老美魔女」胡文英同一天正好提及她，透露在錄影現場幸好有何妤玟溫馨提醒，她才發現自己胸貼外露。此事彷彿呼應著何妤玟的生日願望，顯見她已在更加真實美好的路上。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
戴德梁行、仲量聯行兩大外商地產龍頭 接力公布2026年商用不動產市場展望
台灣半導體和AI產業蓬勃發展，帶動工業地產市場炙手可熱，預期2026年可望延續強勢基調，穩坐金馬年最強引擎地位。戴德梁行、仲量聯行兩大外商地產龍頭，將分別在1月6日，接力公布2025年第4季商用不動產市場季報及2026年商用不動產市場展望，掌握年度市場脈動與未來布局方向。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
淡江大橋景觀燈柱施工進度 (圖)
淡江大橋工程日前已完成合龍作業，預計115年5月通車。合龍後仍有6項工程須施作，包含景觀燈柱安裝、澆注式瀝青混凝土鋪面、索力調整、塔吊拆除和橋面復原、橋梁載重測試等。圖為工程人員4日安裝景觀燈柱的最新施工進度。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北第一環價格凹陷區 專家建議首購族把握上車機會
在通膨預期心理與資金浪潮推波助瀾下，雙北房市「百萬單價俱樂部」成員正以前所未有的速度增加。根據實價資料顯示，台北市12個行政區的預售案均價已全面站穩百萬大關，這股漲勢更外溢至新北市第一環的板橋、中永和與新店、三重等核心區，新案成交單價相繼「破百」，不斷改寫區域房價天花板。然而，在首都核心圈房價屢創新高之際，同樣位於新北第一環、與台北市僅一橋之隔的三重右岸重劃區，目前新案行情普遍仍處於相對低基期，讓不少房市專家也直呼「機會難得」。因為根據過往經驗，這類位處精華地段的「價格凹陷區」大多具備極強的補漲動能，在區域指標案「City Park」成交單價站上每坪114萬元帶動下，正是首購族入主雙北蛋黃區的最佳進場時機。專家指出，央行限貸令吹皺房市一池春水，整體房市買氣急凍，卻也讓真正具有地段價值與發展潛力的區域「破冰而出」。以三重右岸重劃區為例，目前普遍仍於7字頭的新案房價水位，不僅是雙北核心區的價格窪地，更與周邊區域形成明顯的價格落差，透露出資金即將開始轉向佈局的關鍵訊號。例如淡水河對岸的左岸重劃區，雖然與右岸一樣是三重區，但緊鄰轉型中的頂崁工業區，近年因為有新北第二行政中心的加持，新案成交單價台灣好新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
小寒節氣到！命理師邱彥龍揭「5生肖」運勢：打破寒局大翻身
今（5）日是24節氣中的「小寒」，本週也將面對入冬以來首波有機會挑戰寒流等級的溫度，低溫下探5度。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，雖然天氣寒冷，但有5大生肖卻可以打破寒局大翻身，其中屬豬者最旺，是衝出業績翻身的好機會；屬兔者則容易因為被賞識，而讓專業變金礦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2026 三層崎花海「台版富良野」2/11 浪漫開展！ 16 萬盆花路、大冠鷲圖騰美如畫
萬眾期待的北投春季盛事「2026 三層崎花海」將於 115 年 2 月 11 日至 3 月 15 日華麗登場！今年以「花願同行」為主題，不僅延續經典的彩虹花毯，更首度串聯鄰近的嗄嘮別公園，打造跨園區的「S 型花路」動線。除了 16 萬盆繽紛花卉拼貼的大冠鷲意象，民眾還能騎乘 YouBike 串接櫻花步道與遠眺淡水河的美景。活動更與北投 25 間特約店家合作，讓賞花、美食與祈願一氣呵成。全新主題「花願同行」：雙公園聯手，S型動線串連花毯與櫻花今年三層崎花海規模再擴大，將賞花轉化為一場「行走中的生活美學」：三層崎公園（壯闊花毯）： 運用 GPS 定位技術，以薰衣草、五彩石竹、四季秋海棠等 16 萬盆花卉，精準織就象徵北投守護者的「大冠鷲」圖騰。層疊地形宛如日本北海道富良野，視覺震撼力十足。嗄嘮別公園（櫻花視野）： 步行或騎車即可抵達，園內約 60 株櫻花交織出春日粉嫩，此處更具備絕佳視野，可遠眺觀音山與淡水河，展現台北盆地的遼闊美景。跨園區輕旅行：YouBike 6分鐘串接雙美景為了優化賞花體驗，主辦單位特別規劃了便捷的移動動線：低碳移動： 民眾可租借 YouBike，往返三層崎與嗄嘮別兩台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
在台8年有感！外籍居民點出「台北3變化」：捷運更吵更晃、公園車變多
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導一名在台北生活8年的外籍居民近日透過臉書粉專「外國倫看台灣」分享觀察，直言近年台北出現多項「有感變化」，包括捷運噪音...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
勞退平均月領「這數字」低到心酸！勞團喊拉高提撥率 避免結局下流老人
光靠現行勞工退休金制度，勞工能夠安享晚年嗎？根據統計，目前多數勞工退休後每月收入僅約2.5萬元，根本不夠日常生活開銷，台灣退休人口有可能走向「下流老人」的危機。 新制勞退平均僅月領6332元健康2.0 ・ 1 天前 ・ 64
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
北一女師PO蔣萬安演講影片 學生:宣揚政治立場
生活中心／綜合報導雙城論壇落幕沒多久，但卻餘波盪漾。有北一女老師，將市長蔣萬安的主論壇致詞影片PO上班群，大讚講得真好，要學生多學習。只是此舉卻引發學生批評，政治能夠進入校園嗎？老師怎麼可以在班級群組宣揚自己的政治理念。民視 ・ 1 天前 ・ 16
年終有去處 美元定存有8.8%、台幣活儲15%
[NOWnews今日新聞]2026年到來，接著將迎接農曆新年，不過，市場仍預期今年美元仍將延續降息循環，在利率可能逐步下調的氛圍下，把握現階段利率水準、提前鎖定收益，成為規劃新年度理財的重要課題，尤其...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 6
這組合太狂！台北錦州街爆紅美食，涼麵配豬腳竟然超搭，排隊人潮塞滿通道
近行天宮的錦州街上，有一家人氣爆棚的人氣小吃店，主打涼麵配豬腳，許多網友都笑稱是被涼麵耽誤的豬腳店！涼麵店不少，但吃涼麵配豬腳的吃法還是頭一次看到，不僅新奇還很美味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 2
聯發科、創意 搭上多頭列車
台股5日攻上3萬點大關，終場上漲755點至30,105點，然漲勢集中於少數族群當中，盤面上有超過7成上市櫃個股下跌，而聯發科（2454）、創意（3443）等則持續跟著多頭列車走揚，5日分別上漲3.74％、6.18％，而本周又再接著迎來多項利多，法人表示，預估指數高檔震盪盤堅，操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
GU這條棉褲被封冬季百搭神褲！聽說比去年厲害？價格、貨號一次看
GU總能讓人以實惠的價格跟上最新潮流，只要遇上喜歡的單品，包色處理也不心疼，近期則又有一項令人忍不住想包色的單品登上熱門話題，那就是這條「棉褲」！天下棉褲何其多，GU這條棉褲厲害在哪？為何被封為冬季的百搭神褲？今天就來深入拆解。GU這條棉褲marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
知名連鎖烏龍麵「丸龜製麵」也上榜！食藥署稽查全台異國美食 揪出5業者違規
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導近年異國美食備受國人喜愛，衛福部食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
賞楓來新北！汐止拱北殿、三峽滿月圓國家森林遊樂區楓葉悄「換妝」
正值入冬之際，新北市觀光旅遊局臉書粉專「新北旅客」推薦2處賞楓景點，包括三峽區的滿月圓國家森林遊樂區，以及汐止區的汐止拱北殿，2處楓葉正在轉色中，邀請民眾前往感受楓葉「換妝」的魅力。滿月圓國家森林遊樂區位在三峽區有木里174-1號，有豐富的森林生態，步道兩旁的楓香、槭樹在冬季換上紅妝，結合瀑布景觀，自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
三層崎花海將登場！ 兩公園串聯打造更大更美賞花路線
2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，展期至 3月15 日（星期日）。被譽為「臺版富良野」的三層崎花海，每年展期期間綻放絢麗的浪花，讓民眾無需遠遊，即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請民眾走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。三層崎公園與嗄嘮別公園皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色。三層崎公園以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的嗄嘮別公園則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。民眾可騎乘 YouBike，自三層崎公園前往嗄嘮別公園，約 6 分鐘即可抵達，輕鬆串台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
心臟隱形殺手！醫曝「3大危險時刻」：巨大溫差恐奪命
隨著強烈寒流來襲，各地接連傳出猝死案例。營養功能醫學醫師劉博仁在臉書粉絲專頁發文提醒，低溫並非只有年長者需要擔心，凡是具有潛在心血管疾病風險的人，在極端寒冷環境下都可能面臨生命威脅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2