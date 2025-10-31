墨西哥亡靈節歡樂緬懷至親 傳統慶典帶動觀光

矗立在萬壽菊花田的巨型骷髏雕塑群像相當壯觀，讓一旁的民眾顯得格外嬌小。每年的亡靈節來臨前，墨西哥各地都會舉行各具特色的節慶儀式。

阿特利斯科地區邀請藝術家設計紙雕工藝作品，這些大小超過3公尺的藝術雕像媒材來自於紙漿和紙板，是墨西哥從殖民時期就流傳至今的紙雕技法。

墨西哥教師祖里塔表示，「這是極為出色的工藝，因此我再次強調，我們應該持續傳承這些傳統，它們極具代表性，是我們文化與教育的一部分，所以讓我們一起延續下去。」

墨西哥一年一度的亡靈節就像台灣的清明節，是對逝去的先祖和親人表達緬懷與敬意。受到古代阿茲特克與瑪雅文明的影響，墨西哥人認為死亡不是生命的終結，而是另一個階段的延續，也相信亡靈會在死後返回人間。

西班牙殖民後，天主教的「萬靈節」與原住民儀式融合，加上近代萬聖節文化的傳入，讓現代的亡靈節慶充滿歡樂的生動樣貌，也讓生者和亡者共享生命之美。

墨西哥民眾雷耶斯說道，「這是我們多年來一直在做的事，是父母傳給我們的遺產，他們教會我們如何完成這個儀式，老實說我們真的很享受這個過程。隨著亡靈節臨近，對我們而言，這代表要為逝去的親人更換衣裳。」

墨西哥的東部小鎮波穆奇每到亡靈節，家家戶戶都會清理已逝親人的骨骸，完成後放入舖有全新白布的木盒中；有些人甚至會和親人骨骸進行對話，象徵生與死之間不再有界線，這項融合瑪雅與天主教信仰的傳統，被視為對祖先的思念與尊敬。

近年來，這項具有地方特色的儀式吸引許多遊客慕名前來觀禮，親身感受亡靈節所傳達的生命循環與靈魂重逢的意涵。

墨西哥民眾庫歐說：「對我們來說，這是極為神聖的，有些人說那只是骨頭，但對我們而言那不是骨頭，那是神聖的遺骸，我們不稱它們為骨頭，而是神聖的遺骸。」

亡靈節還有一個重要的象徵物，那就是橘色的萬壽菊，萬壽菊被認為能在亡靈節期間引導亡者回到人間，是陰間與陽世之間的連結，墨西哥民眾習慣將花朵擺在已故親友的照片旁、墓地上或家中的祭壇前。對花農而言，萬壽菊也是節慶期間最重要的收入來源之一。

墨西哥民俗文化研究學者法蘭柯說明，「祭壇還有其他組成部分，例如彩色紙張、蠟燭、照片和食物等等，但如果沒有萬壽菊，那就不是真正的亡靈祭壇。」

墨西哥特拉霍穆爾科的這處萬壽菊花田，在疫情期間業務幾乎停擺，但危機也是轉機，花農靈機一動對外開放花園，遊客可以前來購買萬壽菊，也能拍照打卡。觀光花田的經營模式引起仿效熱潮，為花農開闢額外收入，也為地方經濟挹注新的活水。

聖胡安迪亞哥牧場花田創辦人莫亞分享，「我們原本是農民家庭，接著成為花農，現在又轉型進入觀光產業，這真的很不容易，但同時也是一個巨大的挑戰，也是一個非常美麗、值得承擔的挑戰。」