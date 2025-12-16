墨西哥假日別墅．由舊到新的反轉魅力 柔光留白勾勒內外串聯的風和日麗

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜direccion】

圖片提供｜direccion

距離墨西哥城以西兩小時車程的熱門湖邊旅遊勝地Valle de Bravo旁，一間擁有25年歷史的老宅，經由direccion設計事務所的巧手改造，從原本過時的建築轉變為散發現代化風格的私人療癒天堂，在滿足使用者日常生活需求之餘，也依然能保持其身為週末度假別墅的輕鬆寫意，設計事務所主持人Mariana Morale指出，她的目標是希望創造出一個充滿自然與溫暖色調的空間，以傳達出一種避難與隱居的氣息，形塑猶如修道院般的內斂質感。

從結構到格局的大幅變動 打造獨一無二居家樣貌

最初這間房子呈現典型的墨西哥鄉村風格，室內格局也較為奇特，例如餐廳過於狹小，以及許多空間採光不良，另外像是餐廳與客廳之間被牆壁與壁爐給分隔開來，造成使用坪效的浪費，藉由重新翻修，戶外光源得以傾瀉而入，客廳與餐廳也透過全新設計結合在一起，共同形成一個動線流暢的生活場域，大部分的家庭活動也都在此舉行。

在施工過程中，設計師遇到最大的挑戰乃是處理基地所處的傾斜地形，為此，團隊進行了大幅度的規劃與改動，包含：拆牆、平整樓層、清理環境，將入口寬度擴大達到增加光線流動的目標，並架設兩根深入地下近20公尺的柱子，以此支撐一樓主梁，使得客餐廳之間的牆面得以移除，從而實現了空間的無縫連接。

另一方面，進入住宅的路徑本身就是一場夢幻般的視覺饗宴，由位於街道層的停車場向下延伸出一條蜿蜒的樓梯帶領客人們繞過一棵美麗的樹木，周圍長滿綠色植物的石製花盆點綴著這條步道，最終抵達一座小庭院，而為了營造乾淨俐落的視覺效果，設計師將原有的浴室與傾斜的屋頂拆掉，並在入口處建造了一個新的花盆，其中種植了一系列天南星科植栽、丁香、藍蕨、山麥冬，以及達瓦利亞蕨，這些元素共同構成了主要室外門廊的設計，也在無形之中增添了盎然生機。

傳統及現代的完美結合 人與空間在此交流對話

一進入室內，通透明亮的雙層挑高門廳熱情迎接著賓客的到來，頂部的大片玻璃替整個門廳空間引入了充足的戶外光線，大廳憑藉著素雅的色調搭配造型樸實的家具，展現出雕塑般的沉穩氣質，空氣中似乎瀰漫著靜謐柔和的氛圍，令其成為居家休閒的理想場所。

再向內走去，會發現一堵高牆將室內樓梯隱藏起來，在對面牆壁上，懸掛了一幅墨西哥女藝術家Beatriz Zamora的黑色畫作，彰顯居住者的美學品味，而地板的高低差變化則形成了自然的空間過渡，使門廳成為二樓私領域與一樓公領域的銜接。

值得一提的是，設計師針對本案所挑選的建材都給人非常溫暖的感覺，應屋主要求，特意將木製天花與屋頂瓦片給保留下來，地板則使用了貫穿整間房子的兩種元素：木材與黑色水泥，牆面包覆以石膏，再塗成淺棕色，表面平滑細膩的紋理與廚房及浴室選用的石材檯面形成巧妙呼應，並且隨著日光變化而呈現不同色調，進而豐富了空間表情。至於室內的家具、家飾也都經過精心挑選，或個別訂製，或來自經典品牌，當所有細節組合在一起，便創造出一個適合休息、冥想及與自己對話的環境，讓本案成為在繁忙的現代生活中，能夠找回內心平靜的終極避難所。

