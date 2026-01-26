墨西哥傳大規模槍擊！武裝分子朝足球場群眾開火 釀11死12傷

墨西哥驚傳大規模槍擊案。中部一座足球場傳出槍響，目前已知至少11人死亡，12人受傷。

墨西哥驚傳大規模槍擊，至少11死12傷。

綜合外媒報導，這起槍擊案發生在墨西哥中部瓜納華托州，當地時間25日，當時一場足球比賽剛結束，民眾還聚集在球場上，一群武裝人員抵達現場，向群眾開火。10人當場死亡，另有1人送醫後不治；另外還有12人受傷，包括1名婦女和1名未成年人。

薩拉曼卡市長普列托在記者會上表示，「今天我們正經歷一個嚴峻的時刻，一場嚴重的社會崩潰，一些犯罪集團試圖壓制當局，但他們不會得逞。」

普列托表示，市政府官員正在與州和聯邦當局協調，包括州安全部長、檢察官和墨西哥聯邦安全部隊。他也直接向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和州長請求援助。

近年來，瓜納華托州已成為墨西哥最暴力的州之一，這主要是由於哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）和聖羅莎·德·利馬販毒集團之間的衝突所致，這兩個集團都被川普政府認定為恐怖組織。

這場衝突已導致數百人被殺或失蹤，大規模槍擊事件頻繁，並在全州範圍內發現了多個秘密墳墓。

