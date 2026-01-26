墨西哥傳大規模槍擊！武裝分子朝足球場群眾開火 釀11死12傷
墨西哥驚傳大規模槍擊案。中部一座足球場傳出槍響，目前已知至少11人死亡，12人受傷。
綜合外媒報導，這起槍擊案發生在墨西哥中部瓜納華托州，當地時間25日，當時一場足球比賽剛結束，民眾還聚集在球場上，一群武裝人員抵達現場，向群眾開火。10人當場死亡，另有1人送醫後不治；另外還有12人受傷，包括1名婦女和1名未成年人。
薩拉曼卡市長普列托在記者會上表示，「今天我們正經歷一個嚴峻的時刻，一場嚴重的社會崩潰，一些犯罪集團試圖壓制當局，但他們不會得逞。」
普列托表示，市政府官員正在與州和聯邦當局協調，包括州安全部長、檢察官和墨西哥聯邦安全部隊。他也直接向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和州長請求援助。
近年來，瓜納華托州已成為墨西哥最暴力的州之一，這主要是由於哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）和聖羅莎·德·利馬販毒集團之間的衝突所致，這兩個集團都被川普政府認定為恐怖組織。
這場衝突已導致數百人被殺或失蹤，大規模槍擊事件頻繁，並在全州範圍內發現了多個秘密墳墓。
11 killed, 12 injured in shooting at soccer field in central Mexico https://t.co/mROsIp7BzR
— BNO News Live (@BNODesk) January 26, 2026
延伸閱讀
關稅協議「資訊不透明」無從審議 民眾黨轟綠：只會強壓國會聽話
淪落異鄉逾8百天！以軍尋回加薩最後人質遺體 總統：圓滿結束
關稅審查賴清德先罵藍白？國民黨提3點怒轟：條文內容根本沒送到立院
其他人也在看
巴拉圭正式將融合產業，納入國家發展戰略
巴拉圭正式將融合產業納入國家發展戰略 巴拉圭政府透過第5306號行政命令，正式將｢融合產業(Industrias Convergentes)｣納入國家發展戰略，旨在吸引超大規模運算(Hypescale)、AI及雲端服務等高技術產業進駐，並明確排除加密貨幣挖礦行為。該政策核心為提供長達15年的專屬策略性優惠電價(電費依電壓及離尖峰不同，最低為每度電0.02329美元，最高為0.03437美元，均低於巴國普通工業用電的每度電0.045美元)，適用範圍涵蓋500kV至23kV等各級電壓，以藉此強化國家技術主權並帶動教育標準升級。企業資格將由工商部與資通訊部共同審核認證，預期透過高度精密產業鏈連鎖效應，推動巴國轉型為數位經濟強國，並在2040年前與全球主要GDP成長浪潮接軌。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導大馬路上，拿出刀槍，想要押人討債！事發在台北市大安區的街頭的一間燒肉店門口，發生毆打衝突，調查後發現，一名王姓員工疑似欠下50萬的毒品債務，遭人設局談判，雙方喬不攏，債主這一方拿出刀槍來恐嚇，最後，被害人先跟老闆借了5萬還債，對方才放他一馬，警方獲報，循線抓人。一男一女站在路旁聊天，突然從旁邊衝出兩名男子，跟眼前身穿燒肉店制服的男子爆發拉扯，就看三人你推我擠，路過民眾全都側目，嚇得趕緊離開，但女子卻事不關己，冷眼離開，原來這是一場鴻門宴。里長辦公室就在事發地對面，寧靜巷弄爆衝突，里長都嚇一大跳。燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯（圖／警方提供）事發就在去年12月，台北市大安區，警方事後調查，在燒肉店工作的王姓男子，兩年多前跟侯姓男子有50萬元的毒品糾紛，但他卻避不見面，侯姓男子找來親妹妹幫忙約人設局，自己則跟另一名韓姓男子，看到被害人出面，持空氣槍和刀械，要押人討債，最後雙方談妥10萬元解決，才放被害人一馬，警方接獲報案，組成專案小組追查。燒肉店員工疑欠50萬元"毒"債 3惡煞上門討錢爆拉扯（圖／民視新聞）趁著天才剛亮，大批員警荷槍實彈衝進韓姓男子住處逮人，並從屋內搜出毒品、槍枝，同一時間，兵分多路逮到主嫌侯姓兄妹檔。三名惡煞通通被移送法辦，但王姓男子否認是毒品債務糾紛，警方更從屋內搜出六顆子彈，懷疑嫌犯還藏有其他槍枝，至於背後是否有幫派介入，警方還要調查原文出處：燒肉店員工疑欠50萬元「毒」債 債主夥同妹妹設局討債 更多民視新聞報導大哥告別式驚現「周處除三害」？義子西門町埋伏「斷仇家腳筋」內幕曝天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴桃園藝文特區57歲婦「穿紅衣墜樓」身亡 路人清晨經過嚇壞民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
墨西哥薩拉曼卡市足球場遇襲11死12傷 犯案動機不明
（中央社墨西哥市25日綜合外電報導）墨西哥薩拉曼卡市長普利艾托今天在臉書表示，該市一處足球場在某次比賽結束後遭武裝攻擊者闖入殺人，共計11人遇害身亡，另有12人受傷，目前還不清楚犯案動機。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雨中聲援「巴西川普」遭雷劈 89名支持者受傷「11人慘進ICU」
巴西首都巴西利亞（Brasília）25日發生罕見意外事故，一場支持有「巴西版川普」之稱的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）集會在舉辦期間，民眾遭雷電擊中，造成至少89人受傷，其中47人被送往醫院治療，11人傷勢較重，需接受重症醫療照護。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
墨西哥足球場驚傳槍擊案！釀至少11死、6傷
綜合外媒報導，墨西哥瓜納華托州薩拉曼卡市（Salamanca）當地時間週日（25日）下午一處足球場發生槍擊事件，初步統計造成11人死亡、至少6人受傷；其中10人當場身亡，另有1人送醫後不治。事發地點位台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明
（中央社記者呂晏慈台北2026年1月26日電）台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，待台美簽署後將向社會大眾報告。立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。民進黨立委王世堅質詢時關注，台灣目前對美製汽車課徵17.5%關稅，高於日本對進口車輛的零關稅、加拿大5.9%、韓國8%、歐盟9.8%；後續是否有可能調降進口汽車關稅，甚至「一步到位」降為零關稅。至於保健食品方面，王世堅指出，台灣目前保健食品進口關稅高達30%，高於美國的6.4%、韓國8%、中國8.5%、日本14.5%，使台灣民眾無法與他國民眾一樣，享有同等物美價廉的保健食品。莊翠雲說明，對於台灣進口美國的汽車、保健食品等關稅稅率，是否有被納入此次台美關稅貿易協議的品項，行政院經貿談判辦公室已對外說明，目前雙方還在做法律文字的校對，待台美簽署貿易協議後將向社會大眾報告。王世堅詢問，財政部是否有意取消現行新台幣2000元以下的「小額包裹」免稅政策，盼中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
夫妻載4歲童遭貨車追撞 爆駕駛連撞2車肇逃
高雄有民眾去接孩子下課，車子要下八八快速道路大寮路段，遭一輛環保工程公司貨車追撞，當時車內有四歲孩童，大家嚇壞了，坐在副駕駛座的媽媽手部挫傷，調出行車紀錄器，發現司機在前面就先追撞另一輛車，連撞兩車涉...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柴山猴子露天咖啡吧搶甜點 女遊客尖叫
柴山猴子露天咖啡吧搶甜點 女遊客尖叫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
皮塔出席人民黨競選活動為候選人站台 (圖)
泰國已解散的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）近期較少公開現身政壇，他25日重返選舉造勢舞台，出席人民黨舉行的競選活動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陽明山上銀灰橋身、橘紅護欄 馬槽橋換新裝
陽明山陽金公路上的馬槽橋，長期受環境高濕度、風吹日曬雨淋影響，橋體外觀斑駁退色；台北市工務局新建工程處去年進行「馬槽橋油漆美化工程」，改善橋梁外觀並提升設施耐久性，已在去年底完成，鮮明的顏色在碧翠的山林中，別見風采。馬槽橋地處陽明山的重要交通節點，也是陽明山的地標之一，新工處維護科科長羅馨宜表示，去自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
墨西哥足球場遭血洗！槍手闖入無差別掃射 釀11死、12輕重傷
墨西哥中部一座足球場發生血腥攻擊事件！據悉，一場業餘足球賽舉辦期間，有多名槍手闖入足球場開槍掃射，目前已知至少11人死亡、12人輕重傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
助理費除罪化周五闖關？鍾佳濱：藍白一合就無惡不作
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(1/26)表示，藍營以為藍白合就能在立院無惡不作，但國民黨有超過10位立委年底要選縣市長，若...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10則留言
「怪獸」冰風暴襲美國！ 17州+華府進入緊急狀態｜#鏡新聞
被形容為怪獸風暴的冬季風暴，正強烈席捲美國，25號全美多達17個州，以及華府特區，都宣布進入緊急狀態，重創美國交通和電力系統，超過一萬架航班遭到取消，還造成85萬戶停電，美國超過一半的人口，都受到這場暴雪影響。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
泰國政治明星、已解散的前進黨黨魁皮塔接受專訪 (圖)
泰國政治明星皮塔表示，他將在2月8日大選當天上午約8時投完票後，搭乘首班班機飛往台北展開訪台行程，並出席國際書展，與台灣讀者交流。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉市警局新春揮毫迎馬年 識詐宣導添人文美學
嘉義市政府首波發放振興經濟加碼6000元現金，領取率逾8成6，避免民眾現金到手遭詐騙，嘉義市警察局今舉辦「馬迎春暉，暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動，將硬梆梆防詐、識詐警語，化為富有藝術感的平安祝禱，吸引國中小學生、市民參與，打造為一場全齡有感「防詐嘉年華」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
防衛自主歐洲得砸1兆美元 還得克服匿蹤戰機等罩門
（中央社布魯塞爾25日綜合外電）在俄國入侵烏克蘭與美國川普政府欲奪取格陵蘭雙重壓力下，去年歐洲軍事支出估計達5600億美元，是10年前的兩倍。然而匿蹤戰機與衛星情報等仍是歐洲國防自主的弱項。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
BTS太狂！墨西哥演唱會一票難求 總統親自寫信拜託李在明幫忙加場
南韓天團BTS防彈少年團今年3月展開世界巡迴演唱會，吸引各國粉絲瘋搶門票，墨西哥作為美洲K-pop重鎮更是一票難求，總統謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）甚至公開表示已寫信給南韓總統李在明，希望協助BTS在墨西哥加場演出。太報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 482則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 51則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 96則留言